شتاينر: من "المؤلم" ألا أودّع فريق هاس بشكل ملائم

لم يتم تجديد عقد شتاينر مع فريق هاس لموسم 2024، حيث اختلف مع مالك الفريق جين هاس في وجهات النظر بعد تذيّل ترتيب بطولة المصنّعين العام الماضي مع 12 نقطة فقط.

وكان شتاينر مع العلامة الأمريكية منذ البداية، حيث كان يريد المزيد من الاستثمار في الفريق، بينما أراد جين هاس الإبقاء على مستوى الإنفاق الحالي مع استفادة أكبر مما هو موجود بحوزة الفريق، خاصة بالنظر لشراكته مع فيراري.

وسيستلم مكانه أياو كوماتسو بدءاً من الموسم الجديد.

وضمن معرض كلامه مؤخراً على هامش حدث في برمينغهام، أكد شتاينر أنه تلقى الخبر من قبل هاس في آخر العام المنصرم، بالتالي فإن رحيله المفاجئ لم يمنحه الفرصة لتوديع الفريق بالشكل الملائم.

فقال في تصريح لقناة "سكاي سبورتس اف1": "هل بوسعي البوح بشيء؟".

وأكمل: "لم أحظَ بالفرصة لشكر العاملين حين تركت فريق هاس. أودّ تقديم الشكر لجميع أعضاء الفريق الذين لم أتمكن من توديعهم بالشكل الملائم حين خرجت".

وتابع: "أودّ كذلك القول لجميع المتابعين الذين دعمونا حين كنتُ هناك، أنهم رائعون، شكراً لكم جميعاً على الدعم الذي تلقيناه، أنا أثمّنه غالياً".

وأردف: "نعم، ذلك مؤلم. لكنهم جميعاً يعرفونني ويعرفون أنني أقدّر ما قاموا به. من الأفضل دوماً قول هذا الكلام مباشرة لهم، وكان من اللطيف لو تمكنت من أن أقول ’شكراً لكم على ما قمتم به للفريق’".

بالمقابل، اعترف شتاينر بأن عدم تمديد العقد، ومكالمة جين هاس له، كانا أمراً مفاجئاً، لكنه مسرور لأن جين هاس سيُدير الفريق بالطريقة التي يراها مناسبة.

وأكد أنه "لا يمكنه الإجابة" إن كانت الظروف في هاس ستسمح للمدير الجديد بتغيير مسار الفريق ومستقبله في الفورمولا واحد.

وتعقيباً على تصريحه بأنه "غير مستعجل" لاتخاذ قرار حيال مستقبله المهني، كشف شتاينر أنه لا يريد البقاء في الفورمولا واحد فقط لأنها الفورمولا واحد.

فقال: "إن كانت الفورمولا واحد تريدني، لا أعلم!".

وأكمل: "أنا لست في عجلة من أمري. هناك دوماً أناس سيرونني قريباً من الفورمولا واحد. لديّ الكثير من الأصدقاء والمعارف".

واختتم: "لكنني لن أبحث عن عمل فقط من أجل البقاء في الفورمولا واحد، ربما ليس هذا ما أريده".