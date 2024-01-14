شتاينر: من "المؤلم" ألا أودّع فريق هاس بشكل ملائم
اعترف غونتر شتاينر المدير السابق لفريق هاس للفورمولا واحد أنه كان "من المؤلم" ألا يتمكن من توديع أعضاء الفريق بالشكل الملائم مع نهاية موسم 2023 المنصرم.
لم يتم تجديد عقد شتاينر مع فريق هاس لموسم 2024، حيث اختلف مع مالك الفريق جين هاس في وجهات النظر بعد تذيّل ترتيب بطولة المصنّعين العام الماضي مع 12 نقطة فقط.
وكان شتاينر مع العلامة الأمريكية منذ البداية، حيث كان يريد المزيد من الاستثمار في الفريق، بينما أراد جين هاس الإبقاء على مستوى الإنفاق الحالي مع استفادة أكبر مما هو موجود بحوزة الفريق، خاصة بالنظر لشراكته مع فيراري.
وسيستلم مكانه أياو كوماتسو بدءاً من الموسم الجديد.
وضمن معرض كلامه مؤخراً على هامش حدث في برمينغهام، أكد شتاينر أنه تلقى الخبر من قبل هاس في آخر العام المنصرم، بالتالي فإن رحيله المفاجئ لم يمنحه الفرصة لتوديع الفريق بالشكل الملائم.
فقال في تصريح لقناة "سكاي سبورتس اف1": "هل بوسعي البوح بشيء؟".
وأكمل: "لم أحظَ بالفرصة لشكر العاملين حين تركت فريق هاس. أودّ تقديم الشكر لجميع أعضاء الفريق الذين لم أتمكن من توديعهم بالشكل الملائم حين خرجت".
وتابع: "أودّ كذلك القول لجميع المتابعين الذين دعمونا حين كنتُ هناك، أنهم رائعون، شكراً لكم جميعاً على الدعم الذي تلقيناه، أنا أثمّنه غالياً".
وأردف: "نعم، ذلك مؤلم. لكنهم جميعاً يعرفونني ويعرفون أنني أقدّر ما قاموا به. من الأفضل دوماً قول هذا الكلام مباشرة لهم، وكان من اللطيف لو تمكنت من أن أقول ’شكراً لكم على ما قمتم به للفريق’".
بالمقابل، اعترف شتاينر بأن عدم تمديد العقد، ومكالمة جين هاس له، كانا أمراً مفاجئاً، لكنه مسرور لأن جين هاس سيُدير الفريق بالطريقة التي يراها مناسبة.
وأكد أنه "لا يمكنه الإجابة" إن كانت الظروف في هاس ستسمح للمدير الجديد بتغيير مسار الفريق ومستقبله في الفورمولا واحد.
وتعقيباً على تصريحه بأنه "غير مستعجل" لاتخاذ قرار حيال مستقبله المهني، كشف شتاينر أنه لا يريد البقاء في الفورمولا واحد فقط لأنها الفورمولا واحد.
فقال: "إن كانت الفورمولا واحد تريدني، لا أعلم!".
وأكمل: "أنا لست في عجلة من أمري. هناك دوماً أناس سيرونني قريباً من الفورمولا واحد. لديّ الكثير من الأصدقاء والمعارف".
واختتم: "لكنني لن أبحث عن عمل فقط من أجل البقاء في الفورمولا واحد، ربما ليس هذا ما أريده".
جين هاس "مُحرَج" من أداء فريقه الضعيف في الفورمولا واحد
جين هاس "مُحرَج" من أداء فريقه الضعيف في الفورمولا واحد جين هاس "مُحرَج" من أداء فريقه الضعيف في الفورمولا واحد
شتاينر خارج فريق هاس وكوماتسو يأخذ مكانه كمدير للفريق
شتاينر خارج فريق هاس وكوماتسو يأخذ مكانه كمدير للفريق شتاينر خارج فريق هاس وكوماتسو يأخذ مكانه كمدير للفريق
تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية
تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية
أحدث الأخبار
أستون مارتن: "الحقيقة" هي الطريقة الوحيدة للتعامل مع ألونسو/سترول
أستون مارتن: "الحقيقة" هي الطريقة الوحيدة للتعامل مع ألونسو/سترول أستون مارتن: "الحقيقة" هي الطريقة الوحيدة للتعامل مع ألونسو/سترول
ستيلا يُفصح عن مقاربة مكلارين "الصادقة" في الفورمولا واحد
ستيلا يُفصح عن مقاربة مكلارين "الصادقة" في الفورمولا واحد ستيلا يُفصح عن مقاربة مكلارين "الصادقة" في الفورمولا واحد
شتاينر: من "المؤلم" ألا أودّع فريق هاس بشكل ملائم
شتاينر: من "المؤلم" ألا أودّع فريق هاس بشكل ملائم شتاينر: من "المؤلم" ألا أودّع فريق هاس بشكل ملائم
مرسيدس تعتقد أن سيارات الحقبة الحالية للفورمولا واحد "غير جيدة"
مرسيدس تعتقد أن سيارات الحقبة الحالية للفورمولا واحد "غير جيدة" مرسيدس تعتقد أن سيارات الحقبة الحالية للفورمولا واحد "غير جيدة"
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟ تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021 تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.