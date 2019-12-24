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شتاينر: "من السذاجة الكبيرة" توقع منافسة هاس على الانتصارات في 2021

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شتاينر: "من السذاجة الكبيرة" توقع منافسة هاس على الانتصارات في 2021
24-12-2019

يرى غونتر شتاينر مدير فريق هاس  أنه سيكون "من السذاجة الكبيرة" الاعتقاد بقدرة العلامة الأمريكية على منافسة فرق الصدارة لنيل المراكز الأولى في سباقات موسم 2021.

تأمل الفورمولا واحد أن يساهم وضع حدّ للميزانيات بالإضافة إلى تغييرات جذرية في القوانين التقنية، على تقريب مستويات الفرق ورفع الحماسة في سباقات البطولة، بعد حقبة شهدت هيمنة ثلاثة فرق فقط: مرسيدس، فيراري وريد بُل.

لكن، وتعليقاً على رؤيته لمستقبل فريق هاس، أشار شتاينر إلى أنه من الخطأ محاولة إقناع المالك الأمريكي جين هاس بأن موسم 2021 سيمثل فرصة للمنافسة على الانتصارات.

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فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "من السذاجة الكبيرة توقع ذلك. لأنه لن يحصل".

وأكمل: "أعتقد أنه من الصعب قول ما يقنعه (هاس). عليه إقناع نفسه. هكذا أرى المسألة".

وتابع: "إنه يفهم ذلك تماماً. لا أعتقد أنه بوسعي القيام بالكثير لإقناعه، عليه إقناع نفسه بأن هذا ما يودّ القيام به، وأن هذا ما يود استعمال ميزانية التسويق من أجله".

واستكمل: "إنه يمتلك تصوراً كافياً، ولو قلت له أننا قادرون على تحقيق الانتصارات في 2021، ربما يقول عني أنني لا أعرف كيفية القيام بعملي".

وأردف: "لكن، كما قلت، ما زال هناك الكثير من المشاكل التي تحتاج لحلّ في الوقت الراهن، ولا أدري إن كان عليه اتخاذ القرار الآن".

ستعتمد الفورمولا واحد بدءاً من موسم 2021 سقفاً للميزانيات لكل فريق يقدر بـ 175 مليون دولار أمريكي، تستثنى منها مرتبات السائقين وتكاليف المحركات، وسيبقى هذا القانون قيد التطبيق حتى 2025.

ويرى شتاينر أن سقف النفقات ليس كافياً لمساعدة الفرق الصغيرة، مشيراً إلى ضرورة تواجد "خطوة ثانية" للسماح لفرق مثل هاس بتحقيق قفزة كبيرة إلى الأمام.

فقال: "أعتقد أن هناك ضرورة لخطوة ثانية فيما يتعلق بالميزانيات، وإلا لن تنجح المحاولات، لأن العوامل المادية، لا أعتقد أنها ستتحسن في المستقبل كي تسمح للفرق الصغيرة بالوصول إلى سقف الميزانيات الأعلى".

وأكمل: "لا أعتقد أن أياً من الفرق الصغيرة على استعداد لإنفاق تلك الكمية من المال، نظراً لغياب العوائد المادية الكافية".

واختتم: "لذا، بالتأكيد من المفترض أن يتم خفض الفوارق (خلف فرق الصدارة) في 2022 أو 2023، لكن الخطوة الجيدة ستتمحور حول نظرة ثانية للأرقام (خفض سقف الميزانيات أكثر)، وأعتقد أنه لا أحد سيعارض ذلك".

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