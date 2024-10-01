شتاينر: مقعد ساينز مع ويليامز يواجه خطرًا من كولابينتو

يرى غونتر شتاينر المدير السابق لفريق هاس أن الأداء المدهش الذي يقدمه فرانكو كولابينتو مع ويليامز بعد انتقاله مكان لوغان سارجينت لما تبقى من هذا الموسم يضع خطرًا على مقعدي أليكس ألبون وكارلوس ساينز مع الفريق.

أثار السائق الأرجنتيني الشاب إعجاب الجميع ضمن سباقه الأول في الفورمولا 1 حيث تقدم من المركز الـ 18 إلى المركز الـ 12، منهيًا بفارق 4 مراكز خلف ألبون بالرُغم من انطلاقه متأخرًا عنه بـ 9 مراكز.

كما حل ثامنًا في سباقه الثاني في باكو وبالكاد خسر مراكز النقاط بحلوله بالمركز الـ 11 في سنغافورة.

"أكن احترامًا كبيرًا لأليكس، فهو سائق جيد، لكن كولابينتو يقوم بعمل مدهش الآن. علينا أن نعطي جايمس فاولز (مدير فريق ويليامز) حقه في اكتشاف وجلب تلك الموهبة الرائعة" قال شتاينر.

وأضاف: "لقد أتى هذا الفتى وتقريبًا تغلب أو عادل أليكس ألبون، والذي نعلم بأنه موهبة كبيرة كذلك. ومع ذلك فهو لا يمتلك مقعدًا في البطولة للموسم المقبل".

وتابع: "ويليامز ستنظر بلا شك إلى أداء كارلوس وأليكس في العام المُقبل، وإذا ما وجدوا بأنهم جميعًا على نفس المستوى، عندها سيعمد الفريق بالتأكيد إلى إعطاء فرصة لكولابينتو الأصغر بـ 10 أعوام".

وأكمل: "أعتقد بأن كولابينتو قد أظهر في السباقات الثلاثة الماضية أنه يستحق التواجد في هذه البطولة".