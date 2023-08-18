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شتاينر معجب بسرعة تأقلم هلكنبرغ على متن سيارة هاس

أبدى غونتر شتاينر مدير فريق هاس إعجابه بسرعة تأقلم سائقه نيكو هلكنبرغ مع ما تتطلبه قيادة السيارة لموسم كامل، رغم انقطاعه عن المشاركة الكاملة في الفورمولا واحد منذ ثلاث سنوات.

خلدون يونس
من قبل:
نيكو هلكنبرغ، غونتر شتاينر، هاس

انضم هلكنبرغ إلى فريق هاس بدءاً من موسم 2023 الجاري في الفورمولا واحد كبديل عن ميك شوماخر، الألماني الواعد الذي نجح بتسجيل النقاط في ثاني موسم له مع الفريق لكنه تسبب بحوادث مكلفة للغاية.

وجاء ذلك بعد 3 مواسم أمضاها هلكنبرغ كسائق بديل لفريقي ريسينغ بوينت وأستون مارتن، حيث قام بقيادة السيارة مباشرة حين تم تشخيص السائقين الأساسيين بفيروس كورونا.

إذ خلال 2020، قاد هلكنبرغ بديلاً عن سيرجيو بيريز في ريسينغ بوينت خلال مجريات جولتي بريطانيا وجائزة الذكرى السبعين للفورمولا واحد في سيلفرستون، حين تأهل ثالثاً وأنهى سابعاً.

كما حل بديلاً عن لانس سترول في سباق نوربورغرينغ من ذلك الموسم. علاوة على ذلك، تم استدعاء الألماني كبديل عن مواطنه سيباستيان فيتيل في 2022، خلال أول جولتين من الموسم.

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وتعقيباً على قرار التوقيع مع هلكنبرغ، أوضح شتاينر أنه كان يخشى أن يحتاج الألماني المخضرم إلى فترة من الوقت قبل أن يعتاد مجدداً على مسؤوليات العمل اليومية كسائق فورمولا واحد، لكنه أكد بأن تلك المخاوف سرعان ما تبددت تماماً.

فقال: "لقد أثار إعجابي بشكل كبير جداً، جداً. كانت الشكوك في البداية حول قدرته على العمل بدوام كامل بعد انقطاعٍ لثلاثة مواسم، ومقدار الوقت الذي يحتاجه للحاق بغيره".

وأكمل: "لكنه لم يستغرق أي وقت، حيث كان جاهزاً منذ اليوم الأول، وذلك أمر جيد حقاً. لقد كان مثيراً جداً للإعجاب، وهو يحاول أيضاً مساعدة الفريق وذلك ما نريده منه نظراً لامتلاكه كل تلك الخبرة".

وأردف: "لقد تواجد ستّ أو سبع مرات في القسم الثالث للتصفيات من أصل أول 11 سباقاً، وذلك إنجاز جيد حقاً. كما سجل تسع نقاط مع وتيرة جيدة جداً في السباقات".

واختتم: "لكن السيارة ليست جيدة بما يكفي، نحتاج للعمل على السيارة ولا أعتقد أن لدينا مشكلة في السائقين. الفريق مسرور جداً من نيكو، وأنا كذلك شخصياً".

نيكو هلكنبرغ، هاس

نيكو هلكنبرغ، هاس

تصوير: صور موتورسبورت

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