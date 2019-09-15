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شتاينر يعترف بأنّ ما تعانيه هاس من مشاكل "يقتله ذهنيًا"

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شتاينر يعترف بأنّ ما تعانيه هاس من مشاكل "يقتله ذهنيًا"
15-09-2019

اعترف غونتر شتاينر مدير فريق هاس أنّ التعامل مع معاناة إطارات السباق التي يواجهها فريقه على نحوٍ دائم في الفورمولا واحد "تقتله" ذهنيًا.

واجه الفريق الأمريكي صعوبة في الوصول بسيارته لنافذة عمل الإطارات المُثلى لمعظم ما مرّ من هذا الموسم، إذ خرجت هاس من إيطاليا خالية الوفاض نهاية الأسبوع الماضي للجولة الثالثة على التوالي.

إذ أنّ تلك السلسلة من التأديات المخيبة للآمال، إلى جانب عدم قدرة الفريق على معرفة كيفية التغلّب على مشاكل الإطارات من أجل أن يحرز سائقاه كيفن ماغنوسن ورومان غروجان التقدّم، تُعدّ أمورًا يصعب على شتاينر للغاية تقبّلها.

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حيث قال: "ذلك هو جانب معاناتنا الأساسي في الوقت الحالي، إذ سنحاول إيجاد حلول له في أسرع وقت ممكن لنرى ما إذا كنّا سنتمكّن من التغلّب على ذلك. أعتقد بأنّنا نفهم المشكلة، لكنّني لا أعلم إذا ما كان سيكون بمقدورنا الوصول لحلول هذا العام".

وأضاف: "ذلك هو التسابق، قد يقتلك ذهنيًا في بعض الأحيان. الجميع يعلمون كم أحبّ السباقات، وذلك أمر آخر تمامًا".

وقال شتاينر أنّ الأمر المحبط على وجه الخصوص هو أنّه وحتّى عندما تكون السيارة سريعة في التصفيات، أو في المراحل المبكّرة من السباقات، يُمكن أن تتراجع بشكل كبير على نحوٍ مفاجئ.

"تخرج على إطارات جديدة، وتعمل هذه الإطارات للفّتين ومن ثمّ تنخفض حرارتها وينتهي أمرك من جديد" قال شتاينر.

وتابع: "نحن دومًا على تلك الحدود مع كلّ الأمور، إذ ومع حدوث أشياء صغيرة ينتهي كلّ شيء. إذ أنّ التراجع لا يكون بمقدار عُشر أو عُشرين من الثانية، ذلك التراجع قد يعني ثانية كاملة".

وأكمل: "نتواجد دومًا على تلك الحدود إلى حدّ أنّني لا أعلم موقعنا الآن. حرارة المسار فقط قد تصنع الفارق بالنسبة لنا، أن نتحسّن أو ينتهي أمرنا".

في المقابل، أوضح شتاينر أنّ الأمر الإيجابي الوحيد في الوضع الذي يتواجد فيه فريقه هو أنّ الاختبارات الأخيرة لسيارته بمواصفات ملبورن قد أبرزت أنّ المشاكل لا تتعلّق فقط بالإطارات، كونه يبدو بأنّ الفريق لم يحقق التقدّم الكافي مع مقاتلته لموسم 2019 كذلك.

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"نعلم جيّدًا الموقع الذي نتواجد فيه منذ سباقين أو ثلاثة، إذ أنّ الانتقال إلى مواصفات ملبورن قد ساهم كثيرًا في فهمنا للسيارة والوقوف على واقع ما نعانيه. لذلك اتّخذنا تلك الخطوة" قال شتاينر.

وأردف: "مواصفات ملبورن جيّدة بذات قدر الحزمة الحالية، إذ نعلم ما يعنيه ذلك: أنّنا لم نحرز أيّ تقدّم، على عكس الجميع".

واختتم: "في العام الأوّل من القوانين الجديدة عليك تحقيق التقدّم، ونحن لم ننجح في ذلك. هذا هو الموقع الذي نتواجد فيه. لذلك كانت السيارة جيّدة للتجارب وفي ملبورن ومن ثمّ توقّفنا في مكاننا".

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