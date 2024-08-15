شتاينر: مشكلة ريد بُل لا تكمن في السيارة بل في السائق

أثار مستقبل سيرجيو بيريز في الفورمولا 1 الكثير من الجدل قبل العطلة الصيفية، لا سيما في ظل تراجع تأدياته بشكل كبير حتى بعد تجديد عقده مع ريد بُل، إذ لم يتمكن المكسيكي من وضع سيارة الفريق البطل ضمن مراكز منصة التتويج في 9 سباقات.

وقد ازدادت حدة التكهنات بأن ريد بُل ستتخلى عن خدمات بيريز (عبر بنود فك ارتباط في عقده) وتستبدله في النصف الثاني من الموسم، لكن العلامة النمساوية آثرت عوضًا عن ذلك منح الثقة لسائقها والتأكيد على إكماله موسم 2024 مع الفريق.

هذا ويتواجد بيريز في المركز السابع حاليًا ضمن ترتيب السائقين، وهو السائق الوحيد ضمن الفرق الأربعة الأوائل الذي لم يتمكن من إحراز فوز في هذا الموسم حتى الآن.

ومع استمرار تراجع وتيرة بيريز، فقد برزت تكهنات بأن ريد بُل ربما تستغني عن بعض من تحديثاتها الأخيرة على سيارة آر.بي20 من أجل مساعدة المكسيكي على العودة إلى سابق تأدياته.

لكن وفقًا لغونتر شتاينر مدير فريق هاس السابق، فإن المشكلة لا تكمن في السيارة بل في السائق.

كريستيان هورنر، ريد بُل رايسينغ وغونتر شتاينر الصورة من قبل: ساتون / صور موتورسبورت

حيث قال: "في الواقع، جوانب بسيطة فقط تغيرت على سيارتهم. وإذا ما يدرسون التخلي عن التحديثات، فسيكون ذلك عبر مشاورات واضحة لأن كل شيء يحدث بشفافية تامة داخل الفريق".

وأضاف: "لكنني لا أعتقد بأن تلك خطوة ضرورية، لأن الأمر كله يتعلق بالسائق. إذ أنه وبالنظر إلى أن بيريز يتأخر بحوالي 0.3-0.4 ثانية، فذلك بالتأكيد يُفقده ثقته بنفسه، كما أنه يشعر على الدوام بأنه تحت الضغط لأن كل الأنظار موجهة إليه".

وتابع: "لو لم تمتلك ذهنية قوية، فإن كل ما تراه وتسمعه يوم الاثنين بعد السباقات سيؤثر عليك. لكن هذا هو الفارق بين السائقين الجيدين والجيدين للغاية. أبطال العالم لديهم ذهنية قوية للغاية".