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شتاينر "مسرور للغاية" من نجاحات غروجان في إندي كار

من قبل:
, محرر

قال غونتر شتاينر مدير فريق هاس للفورمولا واحد أنّه يشعر "بالسرور الكبير" لرؤية سائقه السابق رومان غروجان وهو يقدم أداءً جيداً للغاية في أولى مشاركاته ضمن منافسات إندي كار، بعد خروجه من الفورمولا واحد.

شتاينر "مسرور للغاية" من نجاحات غروجان في إندي كار

أمضى غروجان خمسة مواسم مع فريق هاس، حيث كان ضمن صفوف الفريق الأمريكي منذ أولى مشاركاته في البطولة عام 2016، قبل أن يتركه نهاية الموسم الماضي، حيث ضمّ الفريق تشكيلة من سائقين يافعين: ميك شوماخر ونيكيتا مازيبين.

وانضم الفرنسي إلى فريق دايل كوين في إندي كار لموسم 2021، حيث كان أحد النجوم الحاليين، مع قطب انطلاق أول ومركزَي وصافة في إنديانابوليس.

وبات يتأخر بـ 23 نقطة فقط خلف سكوت ماكلوغلين في المعركة على لقب "ناشئ الموسم"، بالرغم من أنه بدأ مشاركاته بعد مرور ثلاثة سباقات، نظراً لتغيّبه عن الجولات المقامة على حلبات بيضوية في بداية الموسم.

وجمعت بين شتاينر مدير فريق هاس، وغروجان، علاقة وطيدة خلال فترة تواجده ضمن صفوفه.

حيث قال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "أنا مسرور للغاية من أجله".

وأكمل: "العام الماضي كان صعباً بالنسبة له. لن أعود إلى الحادثة الآن، لكن العام الماضي كان صعباً بالنسبة له".

وتابع: "من الجيد أنه عاد للسباقات. من الواضح أنه حقق مفاجأة، لأنه لا يقود مع أحد الفرق الثلاثة الكبيرة، وهذا ما يصعّب من مهمته".

وأردف: "بالتأكيد، أنا أعرفه بشكل جيد، إنه متحفز جداً على الدوام. فهو شخص يعيش على نتائجه. وهذا ما يقوم به. وأنا مسرور للغاية من أجله".

شيب غاناسي كاديلاك رقم 01: رينغر فان دير زاندي، كيفن ماغنوسن

شيب غاناسي كاديلاك رقم 01: رينغر فان دير زاندي، كيفن ماغنوسن

تصوير: بيل غولكر

كيفن ماغنوسن زميل غروجان السابق ضمن صفوف هاس، ترك الفريق كذلك نهاية الموسم الماضي لينتقل إلى فئة أخرى، حيث انضم إلى فريق شيب غاناسي ريسينغ ضمن منافسات بطولة "إمسا ويذرتيك" للسيارات الرياضية.

وحقق ماغنوسن أول فوز له في السلسلة من بوابة ديترويت، كما وصل إلى منصة التتويج مرتين، وشارك مرة واحدة في إندي كار مع فريق آرو مكلارين في "رود أمريكا".

"كيفن أحرز الفوز بسباق، وهذا ما كان يريده، أن يفوز بسباق، وقد حقق ذلك" قال شتاينر.

وتابع: "على مر السنين، تعلمنا احترام بعضنا البعض. لذا فإنك تكون مسروراً على الدوام لرؤية صديقك يحقق النجاحات".

واختتم: "تخامرني السعادة دوماً لرؤية نجاحاتهما. وهذا أمر جيد جداً".

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