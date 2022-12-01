شتاينر مدير فريق هاس بصدد إطلاق كتاب بعنوان "النجاة من أجل القيادة" في أبريل المُقبل
سيُطلق غونتر شتاينر مدير فريق هاس في الفورمولا واحد كتابه الأول بعنوان "النجاة من أجل القيادة" في أبريل/نيسان المُقبل، حيث سيأخذ القراء نحو ما دار داخل فريقه في موسم 2022.
بات شتاينر أحد أشهر الشخصيات لدى المشجعين في الفورمولا واحد بفضل دوره في سلسلة نتفليكس "قد للنجاة"، ولا سيما مع مقاربته الصريحة للغاية ولغته المختلفة.
لكن أفكار شتاينر ستكون متاحة الآن للمشجعين للقراءة ضمن كتاب جديد سيُنشر عبر "ترانسوورلد" في أبريل المُقبل.
ويعد الكتاب بأن يعرض صورة صريحة بأسلوب شتاينر الشهير لكواليس فريق الفورمولا واحد من وجهة نظر مديره.
وسيُعتبر كتاب "النجاة من أجل القيادة" بمثابة يوميات شتاينر في موسم 2022 الذي مرت فيه هاس بلحظات صعبة بدءًا من التجارب الشتوية، مرورًا بقطع الشراكة مع الراعي الرئيسي أورالكالي والسائق نيكيتا مازيبين في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.
وتعقيبًا منه على ذلك الكتاب، قال شتاينر: "لا أعتقد بأنه كان من الممكن اختيار موسم أكثر نشاطًا من هذا من أجل توثيق بعض من الأمور التي يمرّ بها مدير الفريق في الفورمولا واحد".
وأضاف: "لم أفكر مطلقًا في كتابة اليوميات من قبل، وبينما أسعى للتطلع إلى الأمام، لكن كان من الممتع النظر إلى الوراء في هذا العام وأنا أنقّح ذلك الكتاب من جديد وأسترجع لحظات النجاح والفشل التي واجهناها في هاس".
وتابع: "آمُل ان يستمتع الناس بتلك النظر داخل موسمنا في 2022 وأن يشاركونا الرحلة في 2023 عندما نبني على نجاح هذا العام".
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شتاينر مدير فريق هاس بصدد إطلاق كتاب بعنوان "النجاة من أجل القيادة" في أبريل المُقبل
سيُطلق غونتر شتاينر مدير فريق هاس في الفورمولا واحد كتابه الأول بعنوان "النجاة من أجل القيادة" في أبريل/نيسان المُقبل، حيث سيأخذ القراء نحو ما دار داخل فريقه في موسم 2022.
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