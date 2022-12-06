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شتاينر: محرك فيراري لموسم 2023 "متفجر"

ألمح غونتر شتاينر مدير فريق هاس إلى أن فيراري قد حققت تقدماً كبيراً مع محركها لموسم 2023 المقبل في الفورمولا واحد، مشيراً إلى أنه سيكون "متفجراً".

خلدون يونس
من قبل:
, محرر
شتاينر: محرك فيراري لموسم 2023 "متفجر"

حققت فيراري تقدماً جيداً مع محركها هذا الموسم، حيث كشف ماتيا بينوتو مدير الفريق السابق أن العلامة الإيطالية حققت الخطوة الأكبر على الإطلاق لها في هذا المجال.

لكن، ومع ضغط الحصان الجامح لتحسين الأداء في هذا المجال تزامناً مع وقف تطوير المحركات، فإن وحدة الطاقة واجهت مشاكل في الموثوقية.

وكشف بينوتو نهاية الموسم المنصرم بأن الفريق كان يخفّض من قوة المحرك طوال النصف الثاني لتفادي مشاكل الموثوقية.

لكن وكما كشف موقعنا "موتورسبورت.كوم" فإن فيراري رفعت من طاقة محركها في سباق أبوظبي الختامي بعد أن نجحت بحل تلك المشاكل.

وهذا ما يعني بأن فيراري ستكون قادرة على استعمال كامل طاقة المحرك في 2023، ما يعزز من حظوظ سائقيها شارل لوكلير وكارلوس ساينز.

لكن شتاينر، ألمح إلى أن محرك الموسم المقبل سيكون متفجراً كالقنبلة.

فقال: "التقيتُ ماتيا بينوتو، وقال لي بأن محرك الموسم المقبل سيكون متفجراً".

وأكمل: "في حال كان محرك فيراري تنافسياً، فذلك سيكون أمراً إيجابياً بالنسبة لنا أيضاً".

ماتيا بينوتو، فيراري وغونتر شتاينر، هاس

ماتيا بينوتو، فيراري وغونتر شتاينر، هاس

تصوير: صور موتورسبورت

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بالمقابل، تكلم شتاينر بإيجابية عن التقدم الذي حققه هاس خلال الموسم، والذي تضمن قطب انطلاق أول مفاجئ للغاية أحرزه كيفن ماغنوسن في جائزة البرازيل الكبرى.

فقال: "عانينا من موسمين صعبين خلال الجائحة. لكننا ننظر للموسم المنصرم على أنه تقدم".

وأكمل: "ماغنوسن منحنا قطب انطلاق أول لم يكن في الحسبان، لكننا نريد المزيد من التقدم".

واختتم: "الهدف هو تحقيق خطوة إضافية للأمام ضمن الترتيب العام، والمنافسة على منصات التتويج".

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