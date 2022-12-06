شتاينر: محرك فيراري لموسم 2023 "متفجر"
ألمح غونتر شتاينر مدير فريق هاس إلى أن فيراري قد حققت تقدماً كبيراً مع محركها لموسم 2023 المقبل في الفورمولا واحد، مشيراً إلى أنه سيكون "متفجراً".
حققت فيراري تقدماً جيداً مع محركها هذا الموسم، حيث كشف ماتيا بينوتو مدير الفريق السابق أن العلامة الإيطالية حققت الخطوة الأكبر على الإطلاق لها في هذا المجال.
لكن، ومع ضغط الحصان الجامح لتحسين الأداء في هذا المجال تزامناً مع وقف تطوير المحركات، فإن وحدة الطاقة واجهت مشاكل في الموثوقية.
وكشف بينوتو نهاية الموسم المنصرم بأن الفريق كان يخفّض من قوة المحرك طوال النصف الثاني لتفادي مشاكل الموثوقية.
لكن وكما كشف موقعنا "موتورسبورت.كوم" فإن فيراري رفعت من طاقة محركها في سباق أبوظبي الختامي بعد أن نجحت بحل تلك المشاكل.
وهذا ما يعني بأن فيراري ستكون قادرة على استعمال كامل طاقة المحرك في 2023، ما يعزز من حظوظ سائقيها شارل لوكلير وكارلوس ساينز.
لكن شتاينر، ألمح إلى أن محرك الموسم المقبل سيكون متفجراً كالقنبلة.
فقال: "التقيتُ ماتيا بينوتو، وقال لي بأن محرك الموسم المقبل سيكون متفجراً".
وأكمل: "في حال كان محرك فيراري تنافسياً، فذلك سيكون أمراً إيجابياً بالنسبة لنا أيضاً".
ماتيا بينوتو، فيراري وغونتر شتاينر، هاس
تصوير: صور موتورسبورت
بالمقابل، تكلم شتاينر بإيجابية عن التقدم الذي حققه هاس خلال الموسم، والذي تضمن قطب انطلاق أول مفاجئ للغاية أحرزه كيفن ماغنوسن في جائزة البرازيل الكبرى.
فقال: "عانينا من موسمين صعبين خلال الجائحة. لكننا ننظر للموسم المنصرم على أنه تقدم".
وأكمل: "ماغنوسن منحنا قطب انطلاق أول لم يكن في الحسبان، لكننا نريد المزيد من التقدم".
واختتم: "الهدف هو تحقيق خطوة إضافية للأمام ضمن الترتيب العام، والمنافسة على منصات التتويج".
أستون مارتن: ألونسو كان "مثيراً جداً للإعجاب" في تجارب أبوظبي
بطل عالم، مصنع جديد، وطموح كبير.. هل سيكون فريق أستون مارتن مفاجأة موسم 2023؟
أحدث الأخبار
المملكة العربية السعودية تفوز بجائزة مروّج العام خلال حفل جوائز أوتوسبورت 2022
نظمت المملكة العربية السعودية منافسات سباق الفورمولا واحد في جدة، إكستريم إي، رالي داكار وسباقات الفورمولا إي إلى جانب سباق "موتو جي بي" في 2023 وجولة "دبليو آر سي" المرتقبة، وفازت بالتالي بجائزة "مروّج العام" خلال حفل توزيع جوائز أوتوسبورت 2022.
أبيتبول مدير رينو السابق في الفورمولا واحد يتّجه لقيادة هيونداي في دبليو آر سي
يتّجه سيريل أبيتبول المدير السابق لفريق رينو في بطولة العالم للفورمولا واحد لأن يُصبح المدير الجديد لهيونداي في بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي" إلى جانب برامج السباقات السياحيّة.
سباق الخليج 12 ساعة: الفيصل الزُبير يخوض المنافسة بألوان فريق المنار للسباقات
النجم العماني الفيصل الزُبير للمشاركة في سباق الخليج 12 ساعة، في سيارة مرسيدس – أيه أم جي "جي تي 3"، بألوان "فريق المنار للسباقات" يشرف عليها فريق "جيت سبيد"، هذا وسيتشارك الفيصل قيادة السيارة مع السائقين الألمانيين لوكا ستولس وفابيان شيلر.
الفورمولا واحد تكشف عن السباقات الستّة القصيرة لموسم 2023 بما فيها جولة قطر
أعلنت الفورمولا واحد عن مواقع السباقات الستّة القصيرة لموسم 2023 والتي من بينها سباقات قطر، وباكو وسبا.