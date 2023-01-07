شتاينر: ماغنوسن "أقوى ذهنيًا بكثير" من أي وقت مضى في الفورمولا واحد
يعتقد غونتر شتاينر مدير فريق هاس أن كيفن ماغنوسن "أقوى ذهنيًا بكثير" مما كان خلال مسيرته السابقة في الفورمولا واحد، وذلك بعد عودته إلى منافسات البطولة في الموسم الماضي.
بعد فسخ عقدها مع نيكيتا مازيبين في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/شباط الماضي، توجهت هاس نحو ماغنوسن كبديل في اللحظات الأخيرة ليكمل تشكيلة سائقيها لموسم 2022.
وكان ماغنوسن قد سابق لصالح هاس بين 2017 و2020 قبل أن يخسر مقعده، لكنه سرعان ما لفت انتباه الجميع إثر عودته عبر حلوله خامسًا في البحرين، بالرُغم من انضمامه للفريق ومشاركته في التجارب الشتوية الثانية فقط.
وأكمل الدنماركي الموسم وفي جعبته 6 سباقات ضمن مراكز النقاط، إلى جانب تسجيل قطب انطلاق أول مفاجئ لصالح هاس في إنترلاغوس.
وتحدث ماغنوسن عن استمتاعه بالتسابق في الفورمولا واحد أكثر من أي وقت مضى منذ عودته إلى البطولة، إذ يرى شتاينر أنه بات الآن "أكثر نضجًا" و"ضمن موقع أفضل" خلال مسيرته الثانية مع هاس.
"إنه العمر، أن تكون أبًا، أن يتم استدعاؤك للعودة عوضًا عن السعي لأن تحصل على مقعد لهي قصة مختلفة كذلك" قال شتاينر.
وأضاف: "يتلاعب ذلك بعقلك أيضاً. حيث يمنحك الكثير من الثقة ويجعلك أقوى على الصعيد الذهني".
وتابع: "أعتقد أنه حاليًا أقوى ذهنيًا بكثير مما كان قبل أعوام مضت".
جديرٌ بالذكر أن ماغنوسن قد وقّع عقدًا لعدة مواسم ضمن عودته إلى صفوف هاس في الموسم الماضي، ليضمن مستقبله في الفورمولا واحد لما بعد موسم واحد، وهو العامل الذي يرى بأنه منحه الاستقرار الضروري.
نُشير إلى أن ماغنوسن سيقود في موسم 2023 بجوار نيكو هلكنبرغ بعد أن استغنت هاس عن خدمات ميك شوماخر.
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