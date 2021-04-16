شتاينر: مازيبين يحاول أكثر من اللازم من أجل التعلم وتفادي الانزلاقات

بعد ثلاثة أسابيع فقط من انسحاب مازيبين من اللفة الأولى لسباق جائزة البحرين الكبرى، عانى الروسي الشاب من حصة تجارب حرة أولى صعبة على حلبة إيمولا، حيث انزلقت سيارته خلال اللفة الاستطلاعية قبل أن تعلق خارج المسار.

ومع سلسلة الحوادث المشابهة التي عانى منها خلال الجولة الافتتاحية لهذا الوسم، فقد بدت البداية المتخبطة لمسيرة مازيبين في عالم الجائزة الكبرى واضحة، حيث كان شتاينر حريصًا على ضرورة أن يعمل سائقه على قلب وضعه الحالي.

فقال: "في مرحلة ما، يجب أن تقل وتيرة تلك الانزلاقات، لكنّه يحاول بقوة من أجل ذلك، وأعتقد بأنه في بعض الأحيان يحاول أكثر اللازم".

وأضاف: "إنّه بحاجة لإيجاد الحد الأقصى، لكنّ ذلك أمر يقع على عاتقه هو وليس نحن. بوسعنا مساعدته على القيام بذلك، لكنّه أحد هذه الأمور التي سبق وقلتها: التعلّم مؤلم".

وتابع: "يصاحب التعلّم بعض الألم، لكن في مرحلة ما سيتوقف ذلك وسيتواجد في نيكيتا في موقع جيّد".

في المقابل، أبدى شتاينر ثقته بأنّ مازيبين سيتجاوز تلك المرحلة، كما أشار إلى أنّ وضعه لم يساعده كذلك سيارة هاس الصعبة.

فقال: "يُمكنني القول أنّه تعيّن عليه في البحرين كذلك التعلّم حول أجواء الرياح، وكانت تلك صعبة للغاية هناك. وسيارتنا كانت بالفعل سيئة للغاية في تلك الأجواء العام الماضي، لذا ومن أجل فهم ذلك، تعرض لبعض الانزلاقات، وميك عانى من ذلك مرّة في السباق أيضاً".

كما يشعر شتاينر أنه من المبكر للغاية الإشارة إلى أنّ مازيبين يعاني في صعوده من المنافسة على سيارات الفورمولا 2، أو أنه أفرط في الرضا عن وضعه بعد التجارب الخاصة المكثّفة على سيارة مرسيدس مهيئة بشكل جيّد العام الماضي.

حيث قال: "أعتقد بأنّنا نطلق أحكامًا بشكل مبكر للغاية. خضنا اليوم الحصة الثانية من التجارب الحرة الأولى هذا الموسم، لذا من المبكر الحكم على أحدهم".

واختتم: "ربما ما تزال القفزة من الفورمولا 2 إلى الفورمولا واحد صعبة بعض الشيء، لكن جولة البحرين كانت في أجواء صعبة كذلك، كما أرى بأنه تعلم أمرًا ما من قيادته مع مرسيدس العام الماضي. بيد أنّه تعيّن عليه كذلك معرفة أن سيارتنا ليست بجودة مرسيدس. لكن من جديد، ما يزال أمامنا كامل الموسم للتعلّم، وآمُل ألا نمضي كامل العام في الانزلاقات".