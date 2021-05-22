بعد صعوده من الفورمولا 2 إلى الفورمولا واحد مع هاس لموسم 2021، كان مازيبين هو السائق الأبطأ في تصفيات كل السباقات حتى الآن، كما تذيّل ترتيب السباقات الثلاثة التي أكملها منذ بداية الموسم.

لكنّ الروسي كان قادرًا على قيادة جهود هاس في التجارب الحرة في موناكو، حيث أكمل الحصتين أمام زميله ميك شوماخر.

وقد حل مازيبين في المركز الـ 17 في الحصة الأولى، بفارق عُشرين من الثانية أمام شوماخر، وبفارق 0.009 ثانية في المركز الـ 18 في الحصة الثانية.

وقد أبدى شتاينر سعادته بالطريقة التي أدّى بها مازيبين في تجارب الخميس، إذ يرى بأنّه في أسعد حالاته حتى الآن مع سيارة الفريق "في.اف-21".

فقال عقب تجارب الخميس: "أعتقد بأنه قام بعمل جيّد اليوم. لقد تحدثت معه بعد الحصة، وكان سعيدًا جدًا. حيث قال بأنه في أسعد حالاته منذ انضمامه إلى الفورمولا واحد هذا العام".

وأضاف: "لم يقم بأي أمر لم يكن ينبغي عليه القيام به، وأظهر تحسّنًا لفة تلو الأخرى. ما يزال أمامنا بعض الأمور للعمل عليها، لكنني أعتقد بأننا على الطريق الصحيح في الوقت الحالي".

وتابع: "بات نيكيتا يتمتع بالثقة داخل السيارة، وهذا ما أخبرني به، أنه يشعر بالسعادة مع السيارة. لا أعلم أيّة تفاصيل أخرى، أو ما الفارق بالنسبة له، لكن أخبرني بأنه لم يظن بأنه سيشعر بهذا القدر من الاستمتاع".

جديرٌ بالذكر أنّ مازيبين قد سجّل النقاط خلال سباقيه في الفورمولا 2 في موناكو موسم 2019، لكنّه صرّح يوم الأربعاء الماضي بأنّ يتوقّع أن تكون الفورمولا واحد تجربة "مختلفة تمامًا".

حيث أوضح شتاينر بأنه "تفاجأ بعض الشيء" من أن أفضلة تأدية لمازيبين في التجارب أتت في موناكو، لكنّه علم أن تلك الخطوة الكبيرة كانت ستأتي في مرحلة ما.

فقال: "كنت أعلم أن ذلك التقدم في الأداء سيأتي في مرحلة ما، لكنني أرى كذلك بأن الوقت الذي أمضاه على السيارة يساعد أيضاً".

واختتم: "إنه الآن يخوض جولته الخامسة، ويبدو أنه بدأ يعتاد، وربما يتأقلم على الوضع بأكمله".