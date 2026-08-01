يبرز مارك ماركيز ولويس هاميلتون كاثنين من الأسماء الأسطورية التي حقق كل منهما سبع بطولات عالم في فئته.

وحقق ماركيز، البالغ 33 عامًا، عودة مذهلة في الموسم الماضي، إذ أحرز لقبه السابع في بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي". وتمكن الإسباني من العودة إلى القمة للمرة الأولى منذ 2019، بعد خضوعه لأربع عمليات جراحية كبيرة وفترة طويلة من الإصابات عقب تعرضه لكسر في ذراعه عام 2020.

أما هاميلتون، فقد أحرز آخر ألقابه في بطولة العالم عام 2020، ليعادل الرقم القياسي لمايكل شوماخر البالغ سبعة ألقاب.

كما حقق السائق البريطاني، البالغ 41 عامًا، عودة لافتة في موسم 2026، بعدما سجل انتصاره الأول في جائزة كبرى مع فيراري في برشلونة.

وصعد هاميلتون، بفضل أدائه القوي، إلى المركز الثاني في ترتيب بطولة السائقين، ليصبح أحد أكثر السائقين الذين يضغطون على مرسيدس هذا الموسم.

مارك ماركيز، فريق دوكاتي الصورة من قبل: أليكساندر ترينيتز

ويتولى غونتر شتاينر، الذي شغل منصب مدير فريق هاس بين عامي 2014 و2023، حاليًا منصب الرئيس التنفيذي والمالك لفريق ريد بُل كاي تي إم تيك3 في بطولتي الموتو جي بي وموتو3.

وخلال حديثه إلى موتوسبرينت، سُئل شتاينر عن سائق الفورمولا 1 الذي يذكّره به ماركيز، حيث رد قائلًا: "هذا سؤال صعب، لأنني لم أُسأل عنه من قبل".

وأضاف: "مارك يذكرني قليلًا بهاميلتون. لأنه يستطيع أن يكون سريعًا جدًا عندما يتطلب الأمر ذلك، كما أنه ناجح للغاية في إدارة صورته".

وتابع: "لكنه لا يفعل ذلك مثل لويس، لأن لويس فريد من نوعه في هذا الجانب. ومع ذلك، فإن مارك جيد جدًا في ذلك أيضًا وحقق نجاحًا كبيرًا".