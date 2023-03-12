شتاينر "ليس خجلاً" من انتقاداته اللاذعة لـ ميك شوماخر في وثائقي نتفلكس

عانى شوماخر لمجاراة زميله كيفن ماغنوسن في موسم 2022 الماضي للفورمولا واحد، وظهر شتاينر في الموسم الخامس من الوثائقي وهو ينتقد حوادث الألماني الشاب المتكررة في النصف الأول للموسم وبطء وتيرته.

وركّز الوثائقي بشكل خاص على حادثته في تصفيات السعودية وكذلك في موناكو، قبل التطرق لمشاكل ثقته بنفسه في باكو كذلك.

حوادث شوماخر أزعجت شتاينر كثيراً حيث انتقد سائقه بشكل صريح خلال حوار له مع ماغنوسن وكذلك جين هاس مالك الفريق، حيث التقطت كاميرات نتفلكس ذلك.

كما ظهر شتاينر وهو يتكلم عن بديل محتمل لـ شوماخر في موسم 2023.

وحين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" حول ذلك، أكد شتاينر أنه "ليس خجلاً" من ذلك. مؤكداً أن نتفلكس تقوم بتعديل الكثير من المقاطع في الوثائقي وتُظهر المحادثات الأكثر جدلاً.

فقال: "لم أشاهده، لكنني أدليتُ بتلك التعليقات، وأذكر أنني قلتها".

وأكمل: "أعتقد أنهم لم يعرضوا جميع تعليقاتي، في بعض الأحيان أقول كلاماً في خضمّ المشاعر المحتدمة.. من الواضح أن الوثائقي يعرض أسوأ التعليقات، هذا ما يقومون به من أجل العرض".

وتابع: "أياً كان ما قلته، لا يمكنني التراجع عنه. ليس هناك ما أخفيه، ولست خجلاً من ذلك".

يشار إلى أن الفريق لم يجدد عقد شوماخر بنهاية الموسم واستبدله بالمخضرم نيكو هلكنبرغ، بينما بات الألماني السائق الثالث لفريق مرسيدس.