شتاينر: "لوكلير سيتفوق على هاميلتون في 2026"
أطلق غونتر شتاينر مدير فريق هاس السابق، توقعًا لافتًا بشأن موسم 2026 في الفورمولا 1، معتبرًا أن شارل لوكلير سيتفوق على زميله في فيراري لويس هاميلتون.
لويس هاميلتون وشارل لوكلير، فيراري
الصورة من قبل: بوما
رغم أن هاميلتون، بطل العالم سبع مرات، بدأ موسم 2026 بشكل أفضل مقارنة بالعام الماضي، ونجح في تحقيق أول منصة تتويج له مع فيراري خلال جائزة الصين الكبرى، يرى شتاينر أن الأفضلية تميل لصالح لوكلير من ناحية "الدافع نحو اللقب".
وخلال حديثه في برنامج "The Red Flags Podcast"، أجاب شتاينر ردًا على سؤال حول إمكانية تفوق هاميلتون على لوكلير هذا الموسم، مشيرًا إلى أفضلية المونغاسكي.
فقال: "أعتقد أن أفضلية شارل تكمن في عمره. ستكون معركة متقاربة جدًا، لكن في النهاية أعتقد أن شارل سيتفوق على لويس. هذا رأيي".
وأضاف: "العامل الأكبر هو العمر. لو كان لويس أصغر بعشر سنوات، ربما كانت الأمور ستختلف".
وتابع: "لكن لويس بطل عالم سبع مرات، بينما لا يمتلك شارل أي لقب. لذلك هو أكثر تعطشًا، وأكثر تصميمًا".
ويعكس هذا التصريح وجهة نظر متكررة في عالم الفورمولا 1، حيث يُنظر إلى السائقين الأصغر سنًا على أنهم يمتلكون دافعًا أكبر لتحقيق أول ألقابهم، في حين يعتمد السائقون المخضرمون على الخبرة.
ومع بداية موسم 2026، تبدو المنافسة داخل فريق فيراري من بين أبرز الصراعات المنتظرة، خاصة مع تقارب المستوى بين لوكلير وهاميلتون، ما قد يجعل حسم الأفضلية بينهما عاملًا حاسمًا في سباق اللقب.
