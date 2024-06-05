شتاينر لا يرى شوماخر خيارًا مناسبًا لألبين في الوقت الحالي

ينافس شوماخر حاليًا لصالح ألبين في بطولة العالم لسباقات التحمل "دبليو إي سي"، كما يشغل دور السائق الاحتياطي لدى مرسيدس في الفورمولا 1.

وكان الألماني قد أمضى موسمين في الفورمولا 1 مدافعًا عن ألوان هاس تحت إدارة شتاينر في 2021 و2022، قبل أن يستبدله الفريق بنيكو هلكنبرغ.

في المقابل، تملك ألبين عدة خيارات حالية لتعويض أوكون في 2025، ربما من بينها كارلوس ساينز ويوكي تسونودا. لكن وعند سؤاله إذا ما يعتبر شوماخر مرشحًا كذلك للقيادة لصالح الفريق، قال شتاينر: "لا أعتقد ذلك. ليس في الوقت الحالي".

وأضاف: "عليك أن تحصل على أفضل سائق متاح، حيث أن أولئك يُظهرون حاليًا أنهم جيدون بالفعل. كما أنك كفريق مصنعي، يتعين عليك بذل وتقديم أفضل ما لديك".

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يُشار إلى أن التوتر داخل ألبين قد تصاعد بشكل كبير بعد حادثة أوكون في موناكو في اللفة الافتتاحية مع زميله بيير غاسلي، لا سيما وأن الثنائي لديهما تاريخ سابق من الخلافات، إذ كان من الحتمي أن تتوتر الأوضاع داخل الفريق وفقًا لرؤية شتاينر.

حيث علّق على ذلك الجانب قائلًا: "دومًا ما أقول بأنه ليس على الزميلين أن يكونا أفضل صديقين، لكن على كل منهما أن يحترم الآخر".

وتابع: "إذا لم تكن تحبذ القيادة مع ذلك الشخص، اذهب إلى مكان آخر. ولكن لا تحاول بدء صراع على حساب أحد آخر، وهو الفريق في هذه الحالة. الجميع يعرف التاريخ بين هذين السائقين، حتى عائلتيهما".