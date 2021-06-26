تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
السابق / هاميلتون ينتزع الصدارة في التجارب الحرّة الثالثة في ستيريا التالي / تغطية مباشرة لتصفيات جائزة ستيريا الكبرى 2021
فورمولا 1 / جائزة ستيريا الكبرى أخبار

شتاينر لا يخشى "انتقامات متبادلة" بين شوماخر ومازيبين مع تصاعد وتيرة معاركهما

قال غونتر شتاينر مدير فريق هاس للفورمولا واحد أنه غير قلق من التوتر بين سائقيه ميك شوماخر ونيكيتا مازيبين، وذلك بعد آخر واقعة جمعتهما خلال سباق جائزة فرنسا الكبرى.

شتاينر لا يخشى "انتقامات متبادلة" بين شوماخر ومازيبين مع تصاعد وتيرة معاركهما

جمعت بين شوماخر ومازيبين عدة حوادث خلال معاركهما هذا الموسم، من بينها موناكو، باكو وفرنسا.

وبعد أن اضطر شوماخر لسلوك المسار العريض بسبب حركةٍ تجاوز من مازيبين، صرح الألماني أنه ربما حان الوقت لتعامل أكثر قسوة مع زميله.

لكن وبالرغم من كل ذلك، يبدو شتاينر مسروراً من المنافسة بين الزميلين، مشيراً أنه سيكون الوضع أكثر سوءاً بكثير لو أنه تدخل في المنافسة بينهما.

فقال: "أنا لست قلقاً. لا أرى أن الوضع كان دراماتيكياً كثيراً في فرنسا، كما رأته وسائل الإعلام وكما تحاول الترويج له".

وأكمل: "لقد نظرنا في المسألة، وتكلمت مع ميك حيال الأمر. حيث قال نعم لقد كانت مجرد منافسة قاسية، ولم تكن غير عادلة".

واسترسل: "لكن من الواضح أنه وضع صعب لأنهما قريبان من بعضهما البعض طوال الوقت لأننا في نهاية الترتيب. لذا من سينافسان؟ سينافسان بعضهما البعض بالطبع!".

واستكمل: "نودّ أن نخوض منافسة في مواجهة لويس هاميلتون، لكننا غير قادرين على ذلك، لذا إنهما يبذلان قصارى جهدهما".

واستطرد: "هناك خطر تعرضهما لحادثة، ولكن في حال طلبنا منهما القيادة خلف بعضهما البعض من دون منافسة فذلك سيغضبهما. وسيغضبني كذلك، لأنه حينها لا معنى للتواجد على الحلبة".

اقرأ أيضاً:

وبينما أشارت التكهنات إلى أن العلاقة بين السائقين قد تغيرت بعد موناكو عندما أقدم شوماخر على تجاوز مازيبين بطريقة عدائية، لكن شتاينر لا يرى أن هناك "انتقامات متبادلة" بين السائقين.

فقال: "لقد تكلمنا بوضوح تام حيال أي انتقام من قبل أحدهما، وأعتقد أنه لا يوجد انتقامات متبادلة. كما قلت من قبل، المسألة تتعلق بموقعنا ضمن المنافسة".

وأكمل: "السائق الوحيد الذي يمكنك أن تنافسه - إن كنت الأخير ضمن الترتيب - هو زميلك، لأن جميع السيارات الأخرى بعيدة عنك".

وتابع: "هذا واقع الحال. لا أعتقد أن هناك أية نوايا أخرى مما يحصل. كل منهما يجد نفسه في مواجهة الآخر على متن نفس السيارة. من البديهي أن يحاولا هزيمة بعضهما البعض".

واختتم: "لكنهما كلاهما نسيا ما حصل في مونتي كارلو. إنهما سائقا سباقات".

اقرأ أيضاً:

المشاركات
التعليقات
هاميلتون ينتزع الصدارة في التجارب الحرّة الثالثة في ستيريا

المقال السابق

هاميلتون ينتزع الصدارة في التجارب الحرّة الثالثة في ستيريا

المقال التالي

تغطية مباشرة لتصفيات جائزة ستيريا الكبرى 2021

تغطية مباشرة لتصفيات جائزة ستيريا الكبرى 2021
تحميل التعليقات

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

مهندس فيرشتابن "المنزعج" ألهب حماسه لتقديم لفّة قطب الانطلاق الأوّل

33 دقيقة
2
فورمولا 1

فيرشتابن الأسرع خلال التجارب التأهيلية لجائزة ستيريا الكبرى

2 س
3
فورمولا 1

تسونودا يتراجع على شبكة الانطلاق في النمسا إثر عرقلته لبوتاس في التصفيات

26 دقيقة
4
فورمولا 1

هاميلتون بعد "تصفيات غير جيدة" في ستيريا: لدى ريد بُل أفضلية رُبع ثانية أمامنا

1 س
5
فورمولا 1

فريق هاس لم يعلم بمشكلة مقعد شوماخر إلا من والدته

9 س
أحدث الأخبار
تسونودا يتراجع على شبكة الانطلاق في النمسا إثر عرقلته لبوتاس في التصفيات
فورمولا 1

تسونودا يتراجع على شبكة الانطلاق في النمسا إثر عرقلته لبوتاس في التصفيات

26د
مهندس فيرشتابن "المنزعج" ألهب حماسه لتقديم لفّة قطب الانطلاق الأوّل
فورمولا 1

مهندس فيرشتابن "المنزعج" ألهب حماسه لتقديم لفّة قطب الانطلاق الأوّل

33د
ألونسو: خضت أفضل تصفيات لي حتى الآن في النمسا
فورمولا 1

ألونسو: خضت أفضل تصفيات لي حتى الآن في النمسا

1 س
هاميلتون بعد "تصفيات غير جيدة" في ستيريا: لدى ريد بُل أفضلية رُبع ثانية أمامنا
فورمولا 1

هاميلتون بعد "تصفيات غير جيدة" في ستيريا: لدى ريد بُل أفضلية رُبع ثانية أمامنا

1 س
فيرشتابن الأسرع خلال التجارب التأهيلية لجائزة ستيريا الكبرى
فورمولا 1

فيرشتابن الأسرع خلال التجارب التأهيلية لجائزة ستيريا الكبرى

2 س
أحدث ملفات الفيديو
خوان بابلو مونتويا يعلق على مجريات جائزة فرنسا 04:47
فورمولا 1
24-06-2021

خوان بابلو مونتويا يعلق على مجريات جائزة فرنسا

لفة افتراضية على حلبة بول ريكار 01:46
فورمولا 1
16-06-2021

لفة افتراضية على حلبة بول ريكار

وفاة ماكس موزلي عن عمر 81 عاماً 08:15
فورمولا 1
25-05-2021

وفاة ماكس موزلي عن عمر 81 عاماً

فيرشتابن يحرز الفوز في سباق موناكو 06:50
فورمولا 1
24-05-2021

فيرشتابن يحرز الفوز في سباق موناكو

حكام الفورمولا واحد: من هم؟ وما هي مهامهم؟ 06:10
فورمولا 1
22-05-2021

حكام الفورمولا واحد: من هم؟ وما هي مهامهم؟

ميك شوماخر More from
ميك شوماخر
شوماخر قد يحتاج "للرد بقسوة" على زميله مازيبين جائزة فرنسا الكبرى
فورمولا 1

شوماخر قد يحتاج "للرد بقسوة" على زميله مازيبين

شتاينر: العلاقة بين شوماخر ومازيبين "ليست بالسوء" الذي يظنه البعض جائزة فرنسا الكبرى
فورمولا 1

شتاينر: العلاقة بين شوماخر ومازيبين "ليست بالسوء" الذي يظنه البعض

مازيبين: على شوماخر ألا يتوقّع "منافسة سهلة" بعد اعتذار باكو جائزة فرنسا الكبرى
فورمولا 1

مازيبين: على شوماخر ألا يتوقّع "منافسة سهلة" بعد اعتذار باكو

فريق هاس اف1 More from
فريق هاس اف1
مازبين: "لم أرغب أن أكون مسؤولاً" عن حادثةٍ لسيارتَي هاس في موناكو جائزة موناكو الكبرى
فورمولا 1

مازبين: "لم أرغب أن أكون مسؤولاً" عن حادثةٍ لسيارتَي هاس في موناكو

مازيبين: أنا واثق أن الرأي العام حولي سيتغير بالتزامن مع تحقيق نتائج أفضل
فورمولا 1

مازيبين: أنا واثق أن الرأي العام حولي سيتغير بالتزامن مع تحقيق نتائج أفضل

تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية تجارب برشلونة في مارس برايم
فورمولا 1

تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية

الأكثر شعبية اليوم

مهندس فيرشتابن "المنزعج" ألهب حماسه لتقديم لفّة قطب الانطلاق الأوّل
فورمولا 1 فورمولا 1

مهندس فيرشتابن "المنزعج" ألهب حماسه لتقديم لفّة قطب الانطلاق الأوّل

فيرشتابن الأسرع خلال التجارب التأهيلية لجائزة ستيريا الكبرى
فورمولا 1 فورمولا 1

فيرشتابن الأسرع خلال التجارب التأهيلية لجائزة ستيريا الكبرى

تسونودا يتراجع على شبكة الانطلاق في النمسا إثر عرقلته لبوتاس في التصفيات
فورمولا 1 فورمولا 1

تسونودا يتراجع على شبكة الانطلاق في النمسا إثر عرقلته لبوتاس في التصفيات

هاميلتون بعد "تصفيات غير جيدة" في ستيريا: لدى ريد بُل أفضلية رُبع ثانية أمامنا
فورمولا 1 فورمولا 1

هاميلتون بعد "تصفيات غير جيدة" في ستيريا: لدى ريد بُل أفضلية رُبع ثانية أمامنا

فريق هاس لم يعلم بمشكلة مقعد شوماخر إلا من والدته
فورمولا 1 فورمولا 1

فريق هاس لم يعلم بمشكلة مقعد شوماخر إلا من والدته

هورنر ينتقد نظريات هاميلتون حول سيارة ريد بُل تزامناً مع توضيحات وولف
فورمولا 1 فورمولا 1

هورنر ينتقد نظريات هاميلتون حول سيارة ريد بُل تزامناً مع توضيحات وولف

تحليل: كيف حوّلت هوندا وحدة الطاقة إلى آلةٍ لهزيمة مرسيدس
فورمولا 1 فورمولا 1

تحليل: كيف حوّلت هوندا وحدة الطاقة إلى آلةٍ لهزيمة مرسيدس

رالي كينيا: نوفيل يحتفظ بالصدارة وكاتسوتا بالوصافة مع نهاية اليوم الثالث
دبليو آر سي دبليو آر سي

رالي كينيا: نوفيل يحتفظ بالصدارة وكاتسوتا بالوصافة مع نهاية اليوم الثالث

أحدث الأخبار

تسونودا يتراجع على شبكة الانطلاق في النمسا إثر عرقلته لبوتاس في التصفيات
فورمولا 1 فورمولا 1

تسونودا يتراجع على شبكة الانطلاق في النمسا إثر عرقلته لبوتاس في التصفيات

مهندس فيرشتابن "المنزعج" ألهب حماسه لتقديم لفّة قطب الانطلاق الأوّل
فورمولا 1 فورمولا 1

مهندس فيرشتابن "المنزعج" ألهب حماسه لتقديم لفّة قطب الانطلاق الأوّل

ألونسو: خضت أفضل تصفيات لي حتى الآن في النمسا
فورمولا 1 فورمولا 1

ألونسو: خضت أفضل تصفيات لي حتى الآن في النمسا

هاميلتون بعد "تصفيات غير جيدة" في ستيريا: لدى ريد بُل أفضلية رُبع ثانية أمامنا
فورمولا 1 فورمولا 1

هاميلتون بعد "تصفيات غير جيدة" في ستيريا: لدى ريد بُل أفضلية رُبع ثانية أمامنا

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.