شتاينر لا يخشى "انتقامات متبادلة" بين شوماخر ومازيبين مع تصاعد وتيرة معاركهما

جمعت بين شوماخر ومازيبين عدة حوادث خلال معاركهما هذا الموسم، من بينها موناكو، باكو وفرنسا.

وبعد أن اضطر شوماخر لسلوك المسار العريض بسبب حركةٍ تجاوز من مازيبين، صرح الألماني أنه ربما حان الوقت لتعامل أكثر قسوة مع زميله.

لكن وبالرغم من كل ذلك، يبدو شتاينر مسروراً من المنافسة بين الزميلين، مشيراً أنه سيكون الوضع أكثر سوءاً بكثير لو أنه تدخل في المنافسة بينهما.

فقال: "أنا لست قلقاً. لا أرى أن الوضع كان دراماتيكياً كثيراً في فرنسا، كما رأته وسائل الإعلام وكما تحاول الترويج له".

وأكمل: "لقد نظرنا في المسألة، وتكلمت مع ميك حيال الأمر. حيث قال نعم لقد كانت مجرد منافسة قاسية، ولم تكن غير عادلة".

واسترسل: "لكن من الواضح أنه وضع صعب لأنهما قريبان من بعضهما البعض طوال الوقت لأننا في نهاية الترتيب. لذا من سينافسان؟ سينافسان بعضهما البعض بالطبع!".

واستكمل: "نودّ أن نخوض منافسة في مواجهة لويس هاميلتون، لكننا غير قادرين على ذلك، لذا إنهما يبذلان قصارى جهدهما".

واستطرد: "هناك خطر تعرضهما لحادثة، ولكن في حال طلبنا منهما القيادة خلف بعضهما البعض من دون منافسة فذلك سيغضبهما. وسيغضبني كذلك، لأنه حينها لا معنى للتواجد على الحلبة".

وبينما أشارت التكهنات إلى أن العلاقة بين السائقين قد تغيرت بعد موناكو عندما أقدم شوماخر على تجاوز مازيبين بطريقة عدائية، لكن شتاينر لا يرى أن هناك "انتقامات متبادلة" بين السائقين.

فقال: "لقد تكلمنا بوضوح تام حيال أي انتقام من قبل أحدهما، وأعتقد أنه لا يوجد انتقامات متبادلة. كما قلت من قبل، المسألة تتعلق بموقعنا ضمن المنافسة".

وأكمل: "السائق الوحيد الذي يمكنك أن تنافسه - إن كنت الأخير ضمن الترتيب - هو زميلك، لأن جميع السيارات الأخرى بعيدة عنك".

وتابع: "هذا واقع الحال. لا أعتقد أن هناك أية نوايا أخرى مما يحصل. كل منهما يجد نفسه في مواجهة الآخر على متن نفس السيارة. من البديهي أن يحاولا هزيمة بعضهما البعض".

واختتم: "لكنهما كلاهما نسيا ما حصل في مونتي كارلو. إنهما سائقا سباقات".