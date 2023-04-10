شتاينر: لا يجب على الفورمولا واحد التضحية بالرياضة بهدف إزاحة ريد بُل
يرى غونتر شتاينر مدير فريق هاس للفورمولا واحد أنه لا يتوجب على البطولة تعديل القوانين بهدف محاولة إزاحة ريد بُل عن صدارة الترتيب.
هيمنت ريد بُل على أول ثلاث جولات حتى الآن في موسم 2023 الحالي، حيث أحرز ماكس فيرستابن الفوز بسباقي البحرين وأستراليا بينما حقق زميله سيرجيو بيريز الفوز في السعودية.
وعبّر بعض المراقبين عن خشيتهم من هيمنة العلامة النمساوية على كامل مجريات الموسم، لكن شتاينر شدد على ضرورة التركيز على النزاهة الرياضية مقابل العرض.
فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "جوهر الرياضة هو الأمر الأساسي الذي يجب الحفاظ عليه".
وتابع: "حماسة العرض تأتي في المرتبة الثانية، لكنني أعتقد أن المسألة ستُحل تلقائياً، وما زالت لدينا المعركة بين تشيكو وماكس في المقدمة، حيث يبدو أنها لن تمرّ بهدوء".
بالمقابل، شدد شتاينر على ضرورة عدم تغيير القوانين الحالية.
فقال: "أرى أنها تعمل كما يجب. من الواضح أن ريد بُل تمتلك الأفضلية حالياً، لكنني لا أعتقد أنها ستبقى على ذلك الحال 20 عاماً أخرى".
وأكمل: "الجميع سيعوض ما ينقصه، على أمل أن نعلم سبب تفوق ريد بُل وننسخه!".
واسترسل: "سيعمل الجميع بشكل جاد. وعلينا ألا ننسى عقوبة ريد بُل في نفق الهواء والتي ستظهر في وقت متأخر من الموسم".
وأضاف: "لا يمكننا لوم القوانين على ذلك. في حال قام فريق بعمل أفضل من البقية، حينها يجب أن ينال الأفضلية التي يستحقها".
وتعليقاً على اعتقاده بإمكانية وجود محاولات لتعديل القوانين بهدف إبطاء ريد بُل، قال: "إن وجدوا أمراً ما غير قانوني، يمكنهم تعديل القوانين. السلامة هي الأولوية دوماً، لكنني أعتقد أننا بحاجة لإكمال المزيد من السباقات لنقف على حقيقة الوضع. لا أعتقد أنه يجب علينا القفز للاستنتاجات".
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