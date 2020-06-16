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شتاينر: لا يجب على الفورمولا واحد التراخي في خطط خفض النفقات

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16-06-2020

يرى غونتر شتاينر مدير فريق هاس للفورمولا واحد أنه لا يجب على البطولة التراخي في خططها لخفض النفقات نظراً للحالة التي يمرّ بها الاقتصاد العالمي حالياً جراء عواقب تفشي جائحة فيروس "كورونا".

ضمن مقابلة لسلسلة #thinkingforward من المقابلات التي تضمّ أسماءً بارزة في رياضة السيارات، أكد شتاينر على أهمية التزام الفورمولا واحد بخططها لخفض النفقات.

وأشار إلى أن مالكي أسهم البطولة بحاجة لإدراك التحديات التي يواجهها الجميع في هذه الأوقات الصعبة، وذلك للحفاظ على الالتزام الكامل بخطط خفض النفقات ومساعدة الفرق على البقاء ضمن البطولة.

فقال: "اجتمعنا معاً وقررنا اعتماد سقف النفقات المخفض، وتلك مبادرة إيجابية. قررنا كذلك نقل السيارات كما هي إلى الموسم المقبل. ومن المفترض أن تخفض قوانين 2022 كلفة السيارات".

وتابع: "أعتقد أننا تعلمنا بالفعل بعض الدروس. الآن، علينا ضمان عدم نسيانها".

وأردف: "لا أعتقد أن ذلك سيحصل. ولكن سأبقي تلك الفكرة في ذهني. وهكذا نخرج من الوضع الحالي أكثر قوة معاً".

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أحد أهم الدروس التي يتكلم عنها شتاينر تدور حول أن البطولة كنظام أعمال، لم تترك لنفسها أيّ هامشٍ يساعدها على البقاء والاستمرار في حالة حصول أية أزمة اقتصادية.

فقال: "في نهاية المطاف، نحن كنموذج أعمال، دائماً قريبون من حافة الخطر. أيّ تغيير مفاجئ يعني أننا سنقع، وهذا ليس بالأمر الجيد".

وتابع: "ليس لدينا أي وقود احتياطي إن صح التعبير. ولا أتكلم فقط عن المال، بل عن كل شيء. نحن لا نفكر بأية معوقات ممكنة بل نعتقد أن الأمور ستسير بالطريقة المعهودة دائماً وأبداً".

ومن جهة أخرى، أبدى شتاينر تفاؤله حيال حزمة القوانين الجديدة لموسم 2022 والتي يتوقع أن تعزز كذلك من ناحية خفض النفقات.

فقال: "لا يجب أن نتوقع أن يصبح الجميع متساويين فجأة في 2022، أعتقد أن المسألة بحاجة لعدة سنوات قبل التغيير. إذ أن الفرق الكبيرة تمتلك تاريخاً غنياً وحافلاً بالأفضلية التي جمعتها على مدار الـ 20 عاماً الماضية".

وأكمل: "لذا، أعتقد أنها ستحافظ على أفضليتها. لكن في نهاية المطاف، أعتقد أنه وفي حال قمت بعمل جيد، ومع سيارة سريعة، فستحظى بالفرصة للمنافسة".

وأردف: "ما أعنيه، أنك ربما لن تفوز بالسباقات بشكل دوري، لكنك تمتلك فرصة المنافسة والصعود إلى منصة التتويج".

واستكمل: "الفارق خلف الفرق الكبيرة من ناحية الميزانيات ما بين 100 - 150 مليون دولار أمريكي. في المستقبل سيكون ربما 20 - 30 مليوناً".

واختتم: "هل هذه خطوة جيدة؟ أعتقد ذلك. إنها خطوة جيدة وستخفض من الفارق بخمس مرات، وذلك إنجاز كبير".

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