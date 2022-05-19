هاس: لا ضرر من قرار تأخير جلب التحديثات بشهرين

في حين جلبت معظم الفرق أجزاء جديدة لجولة برشلونة، قررت هاس الانتظار وتقديم حزمة واحدة أكبر، والتي من المخطط الآن جلبها في جائزة فرنسا الكبرى في أواخر يوليو/تموز المُقبل.

وفي الوقت الذي تتجه فيه فرق الوسط الأخرى لإحراز خطوات على صعيد الأداء في إسبانيا وما بعدها، أوضح شتاينر أنه لا يتوقع أيّ ضرر ناتج عن استراتيجية الفريق بتأخير تقديم التحديثات لبضعة سباقات إضافية.

فقال: "ليست لدي أية فكرة عن طبيعة التحديثات التي سيجلبها الآخرون، لو أعرف ذلك سأكون شخصًا ذكيًا للغاية!".

وأضاف: "مع كامل احترامي، لا أعلم ما سيجلبونه. نعرف تمامًا أننا وضعنا خطة ولماذا هي بهذا الشكل. لذلك سنمضي في خطتنا، ولا نهتم بما يقوم به الآخرون أو نتصرّف وفقًا له".

وبالحديث عن أي تأخير محتمل قد تواجهه هاس في السباقات المُقبلة، أصر شتاينر على أن الفريق ما يزال بمقدوره استخلاص الأداء من الحزمة الحالية.

فقال: "أعتقد أنه لا ينبغي أن نواجه أي ضرر، وإلا كنا جلبنا التحديث في وقت أكبر. وكما سبق وقلت، كان ذلك قرارًا محسوبًا أن نقوم بذلك. لذلك أعتقد أن بمقدورنا استخلاص الأداء الكافي من الحزمة الحالية".

وأكمل: "وأكرر مرة أخرى، أنا لا أعلم ما سيجلبه الآخرون. هنالك إعلانات كبيرة لتحديثات كبيرة، لكنني لا أعرف مدى جودتها".