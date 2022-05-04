شتاينر: لا توجد أية ضغوطات على هاس لتبنّي هوية أمريكية أكثر وضوحاً

بعد النجاح الهائل الذي شهدته السلسلة الوثائقية "قُد للنجاة" من قبل شبكة "نتفليكس"، شهدت الفورمولا واحد انتشاراً غير مسبوق في الولايات المتحدة مع زيادة في شعبيتها.

وستستضيف مدينة ميامي سباق فورمولا واحد للمرة الأولى إلى جانب أوستن، علاوة على جولة ثالثة في لاس فيغاس بدءاً من 2023.

ويشارك هاس منذ 2016 بوصفه الفريق الأمريكي الوحيد في البطولة ويتخذ من كانابوليس في كارولينا الشمالية مقراً له وكذلك في بانبوري الواقعة ضمن المملكة المتحدة.

ولم يضمّ الفريق أي سائقين أمريكيين بعد بهدف جذب رعاة من البلاد، ما عدا مالك الفريق نفسه، الأمريكي جين هاس.

ودخل هاس في شراكة رئيسية مع أورالكالي الروسية نتج عنها كذلك انضمام نيكيتا مازبين كسائق، لكن الطرفين خرجا من المشهد بعد تداعيات الغزو الروسي لدولة أوكرانيا.

وعندما سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كانت هناك أية ضغوطات من قبل الفورمولا واحد بهدف تبني هوية أمريكية أكثر وضوحاً، أكد شتاينر مدير الفريق عدم وجود مثل ذلك، معبراً عن أمله برفع مستوى الاهتمام الأمريكي بالبطولة الأمر الذي سيصب في مصلحة الفريق عبر انضمام رعاة جدد.

فقال: "ليست هناك ضغوط من أية جهات عُليا، ولا حاجة لذلك".

وتابع: "نودّ مزيداً من التفاعل بالتأكيد، ونحن نتطلع قدماً لمثل هذا في الولايات المتحدة، لكن المسألة تستغرق بعض الوقت".

وأردف: "أعتقد أن ازدياد شعبية البطولة في أمريكا قد بدأ بالفعل من العام الماضي، أو ربما منذ عامين. لذا سيستغرق الأمر بعض الوقت قبل ازدياد شعبية الفريق كذلك".

وأضاف: "المزيد من الاهتمام يعني إمكانية تأمين عقود رعاية إضافية".

بالمقابل، لا يرى شتاينر أن الفريق بحاجة للضغط نحو تبني هوية أمريكية أكثر وضوحاً.

فقال: "لا أعتقد أن هذا ضروري. الفريق والشركة أمريكيّان".

واختتم: "لا يمكنك أن تكون أمريكياً أكثر من ذلك!".