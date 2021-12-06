شتاينر: قطع الغيار باتت مشكلة لفريق هاس بعد حوادث جدة

تسبب ميك شوماخر برفع العلم الأحمر عندما فقد السيطرة على سيارته في المنعطف 22 خلال وقت مبكر من سباق جدة.

وبعد إعادة الانطلاقة، ارتطم نيكيتا مازبين بسيارة جورج راسل الذي كان يحاول تفادي سيارة سيرجيو بيريز الذي انزلق بعد احتكاك مع شارل لوكلير.

وتعرض هيكل سيارة مازيبين إلى ضرر غير قابل للإصلاح، مع ضرورة توفر قطع الغيار قبل سباق أبوظبي الذي سيقام مباشرة في عطلة نهاية هذا الأسبوع، وكان الفريق قد غير بالفعل هيكل سيارة الروسي خلال جولة قطر بعد تضررها إثر الصعود على الحفف الجانبية.

وكشف شتاينر أن الفريق يمتلك ما يكفي من القطع لبداية الجولة الختامية، لكن من دون إمكانية تحمّل أية حوادث كبيرة أخرى.

فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "من الأفضل أن نتلقى مثل هذا الضرر الآن، وليس قبل. بقي لدينا سباق واحد فقط، لدينا ما يكفي من القطع لبدئه، لكن لن يكون لدينا ما يكفي إن تعرضنا لحادثة في أبوظبي".

وتابع: "بقي لدينا بعض القطع. لكن الهوامش ليست كبيرة، لأننا لم نتوقع تحطم كلتا سيارتينا في السباق ما قبل الأخير!".

وحين سُئِل عن شدة الضرر، أجاب: "ضمن سيارة ميك، تحطمت علبة التروس، الأرضية والجوانب بالكامل. لكن بقية الهيكل سليمة، أما هيكل سيارة نيكيتا فقد تضرر بالكامل".

وأردف: "كما قلت، لدينا عدد كافٍ حتى الآن من قطع الغيار، لكننا استعملنا كل شيء تقريباً. إن تعرضنا لحادثة في أبوظبي خلال التجارب الحرة الأولى حينها سيصبح الوضع حرجاً".

واختتم: "لا أحد يعلم ما سيحصل طوال ثلاثة أيام خاصة وأنه لا يمكن تصنيع القطع في تلك المدة".

يشار إلى أن مازيبين قد أثنى على التحسن في معايير السلامة للفورمولا واحد بعد أن خرج من حادثته سليماً تماماً.