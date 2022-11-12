شتاينر: قطب الانطلاق الأول "الصادم" لـ ماغنوسن لم يكن مجرد "حظ"
قال غونتر شتاينر مدير فريق هاس أن قطب الانطلاق الأول الصادم الذي حققه سائقه كيفن ماغنوسن في تصفيات جائزة البرازيل الكبرى للفورمولا واحد كان "مستحقاً" بعد "لفة مثالية".
أحرز ماغنوسن أول قطب انطلاق أول له في مسيرته المهنية على حلبة إنترلاغوس في البرازيل، حيث استفاد من موقعه على المسار في القسم الثالث للتصفيات على المسار المبلل.
لفته السريعة وضعته في قطب الانطلاق الأول المبدئي، وبفارق عُشري ثانية خلف ماكس فيرستابن سائق ريد بُل، وذلك حيث كان في مقدمة ركب السيارات الخارجة إلى المسار قبل الأمطار التي كان من المتوقع هطولها.
وبعد فترة، رُفع العلم الأحمر بسبب خروج سيارة جورج راسل سائق مرسيدس إلى الحص، ومع استئنافها كانت الأمطار قد ازدادت غزارة ما ضمن للدنماركي بقاء زمنه صامداً ليحقق قطب الانطلاق الأول للمرة الأولى في مسيرته المهنية التي بدأت في الفئة الملكة موسم 2016.
وصرّح شتاينر لقناة "سكاي سبورتس" بعد التصفيات أن هذه هي أهم لحظة له في مسيرته المهنية مؤكداً أن "الحلم" بمثل هذا الإنجاز لم يكن وارداً حتى.
فقال: "نحن نبذل أقصى جهودنا، الفريق بأكمله يعمل جاهداً منذ سبع سنوات، كما أن الظروف سمحت لنا بتقديم مثل هذا الأداء".
وأكمل: "لكنني أعتقد أن الأمر لا يعود للحظ. فقد كان إنجازاً مستحقاً من جانب السائق والفريق كذلك باختيار الإطارات الصحيحة في الوقت الصحيح، كما قدم كيفن لفة ترقى لقدر التطلعات".
وتابع: "كان أول الخارجين للمسار. نعم يمكن القول أنه امتلك أفضلية، لكن الجانب السلبي يتمحور حول عدم وجود سائق أمامه كي يلاحظ ما يقوم به. كان لوحده، وقدم لفة جيدة كافية".
وأردف: "عندما ازدادت الأمطار مالت الأمور لصالحنا!".
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وأكد شتاينر أن ماغنوسن "قدم ببساطة لفة مثالية" ضمن تلك الظروف على إطارات ملساء.
فقال: "نقوم بعملنا. وأعتقد أن السيارات الأخرى التي كانت خلفنا فقط بـ 10، 15، 20 ثانية لم تكن قادرة على تكرار ما قمنا به".
وأكمل: "نحن نثني عليه، لقد حصل على فرصة واستغلها".
وتأتي هذه النتيجة تزامناً مع الجولة رقم 100 التي يشارك بها ماغنوسن مع هاس، ليكمل تحولاً دراماتيكياً في مسيرته التي بدأت بعودته إلى الفريق الأمريكي بداية موسم 2022، بعد أن كان يخطط للمشاركة في منافسات السيارات الرياضية حين خرج من صفوف هاس ليحل بديلاً عنه الروسي نيكيتا مازيبين.
"لقد استحق هذا بجدارة، الفريق بأكمله يستحق ذلك" قال شتاينر.
واختتم: "نحن نعمل بشكل جاد طوال الوقت ولا نستسلم أبداً، نواصل القتال وهذا ما سنقوم به على الدوام".
كيفن ماغنوسن، هاس
تصوير: صور موتورسبورت
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