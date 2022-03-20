شتاينر: فيراري لديها الآن أفضل محرك في الفورمولا واحد

تلقّى أداء محرك فيراري ضربة كبيرة في 2020، ما ترك فريقها المصنعي والفريقين الزبونين، هاس وألفا روميو، في موقع متأخّر بالمقارنة مع منافسيهم.

وقد حققت فيراري تقدمًا ملحوظًا مع محركها في العام الماضي، كما حصلت على دفعة في آخر الموسم بفضل النظام الهجين المحدّث الذي كانت تنوي القلعة الحمراء تقديمه في 2020، ما منحها الثقة بالتوجّه إلى الموسم الجديد.

هذا وبرهنت تصفيات البحرين على الخطوة التي حققتها فيراري إلى الأمام مع وحدة طاقتها، حيث أحرز شارل لوكلير قطب الانطلاق الأول، بينما تأهّل زميله كارلوس ساينز في المركز الثالث.

في المقابل، سينطلق فالتيري بوتاس سائق ألفا روميو من المركز السادس أمام كيفن ماغنوسن سائق هاس في المركز السابع.

وقد دفع ذلك التقدم شتاينر بأن يصرّح عقب التصفيات بأن فيراري تملك الآن أفضل محرك في الفورمولا واحد.

فقال: "أعتقد بأن محرك فيراري هو الأفضل الآن. أعتقد ذلك بالفعل، إذ يستحقون الثناء على ذلك، كونهم كانوا في ذات الموقع مثلنا. وتعيّن عليهم مواجهة الكثير من الانتقادات حيال ذلك".

وأضاف: "لقد تمكنوا من العودة، وقاموا بعملهم وعادوا مع محرك جيّد للغاية".

من جهته، يشعر بوتاس أنه "لم يعد هنالك المزيد من الفروقات الكبيرة من صانعي المحركات".

فقال: "أعتقد بأن فيراري قامت بعمل جيد للغاية، وقد حققوا بالفعل خطوة إلى الأمام من العام الماضي. وهذا تحسّن كبير بلا شك".