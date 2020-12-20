شتاينر: فيتيبالدي أثبت أنه قادر على تقديم "أداء جيد في الفورمولا واحد"

قاد فيتيبالدي بديلاً عن غروجان خلال آخر سباقَين في موسم 2020، بعد حادثة الفرنسي المروعة في سباق البحرين.

وبدأ البرازيلي الشاب سباق الصخير أخيراً على شبكة الانطلاق بسبب العقوبة، وأنهى بالمركز 17، ومن ثم بالمركز 19 في سباق أبوظبي الختامي بسبب الأداء الضعيف للسيارة.

وتلقى فيتيبالدي الذي يسعى للمشاركة في موسم 2021 لإندي كار إضافة إلى عمله كسائق احتياطي مع هاس، الثناء من قبل شتاينر، الذي يرى أن صاحب الـ 24 عاماً قادر على تقديم أداء جيد..

فقال: "لقد قام بعمل جيد. لقد ابتعد عن المشاكل. وكانت وتيرة جيدة خلال السباق، حيث كان يتحسن بشكل متواصل، أعتقد أنه بحاجة للقليل من التأقلم".

وتابع: "إنه لم يقد سيارة سباقات منذ ثمانية أو تسعة أشهر، لذا كانت مهمته صعبة".

وعانى فيتيبالدي من وقفة صيانة مطوّلة في أبوظبي، حيث كشف شتاينر أنها حصلت بسبب مشاكل المحرك.

فقال: "كانت هناك ضرورة لإدخاله لإجراء صيانة للمحرك خلال وقفة الصيانة، لذلك تأخر، وإلا ربما لم يكن بحاجة لتغيير الإطارات حتى".

وتابع: "عندما خرج على إطارات جديدة، كانت وتيرته جيدة. أعتقد أنه أثبت قدرته على تقديم أداء جيد".

من جهته، أثنى فيتيبالدي على الفريق للسماح له بالمشاركة للمرة الأولى في سباق فورمولا واحد.

فقال: "كنت مسروراً حقاً بالتقدم الذي أحرزناه. لقد قام الفريق بعمل رائع معي خلال الفترة القصيرة المتاحة".

واختتم: "لقد ساعدوني على الاستعداد حقاً. أنا مسرور جداً لتلك الفرصة وممتن لهم".