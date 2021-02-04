شتاينر: أفكار نموذج هاس في الفورمولا واحد مستلهمة من دومينيكالي

بينما عجز عدد من الفرق الجديدة التي دخلت معترك الرياضة في الأعوام الأخيرة عن تحقيق النجاح، كانت هاس أكثر نجاحًا من نظيراتها، حيث أنّها على وشك خوض سادس موسم لها في الفئة الملكة في 2021.

وصلت هاس إلى الفورمولا واحد مع نموج مختلف تمامًا عن الفرق الأخرى، حيث دخلت في شراكة مع فيراري من أجل شراء كل ما يُمكن شراؤه من الصانع الإيطالي.

وبالحديث عن الأفكار الأساسية التي دخلت بها هاس إلى الرياضة ضمن حوار حصري مع موقعنا "موتورسبورت.كوم"، أوضح شتاينر بأنّ أفكاره الأولى حول الانخراط في إدارة فريق فورمولا واحد جاءت عندما تواصل معه فريق "يو اس اف1" في 2009.

فقال: "جاءت الفكرة بطريقة غريبة للغاية، حيث كانت الفورمولا واحد قد خسرت مصنعين في تلك الفترة مثل بي ام دبليو، تويوتا وهوندا، بينما كان من بين أولئك الراغبين بخوض معترك البطولة، يو اس اف1، والذي كان فريقًا مقرّه على بُعد 15 كلم من منزلي".

وتابع: "تم تقديمي إلى الرئيس، كيم آندرسون، كونه كان بحاجة لشركتي للقيام ببعض الأعمال له. كان بيرني إكليستون يتصل بي باستمرار، ويسألني عمّا يحدث كون الأمر برمّته لم يكن واضحًا".

وأكمل: "ومن ثم في أحد الأيام تلقيت اتصالًا من تشاد هرلي، المستثمر الرئيسي الذي سألني عمّا يتطلبه الأمر لدخول الفورمولا واحد، إذ كانت لديّ معرفة بذلك العالم. وكان الحل الوحيد في رأيي هو شراء السيارات التي كانت تنتجها دالارا لكامبوس، ولكن لم يكن هنالك وقت كاف لدخول البطولة. وبعد بضعة أيام طلب مني أن أتواصل مع السيد دالارا لمناقشة المسألة".

هذا وبينما كان شتاينر يقيّم خياراته لمساعدة "يو اس اف1"، التقى بدومينيكالي - الذي كان حينها مديرًا لفريق فيراري - من أجل أن يعرف رأيه في الوضع.

حيث قال عن ذلك: "بعد ظهر أحد الأيام، كان لديّ بعض الوقت، لذلك ذهبت لرؤية ستيفانو دومينيكالي، كي أعرف منه كيف كانت بيئة الفورمولا واحد حينها ولأفهم أكثر عنها".

وأردف: "وقد نصحني ستيفانو بألّا أمضي قُدمًا مع هرلي كونه أدرك بأنّ ذلك لم يكن مشروعًا بأساس قوي. لكنّ فكرة إنشاء فريق فورمولا واحد كان بالفعل في عقلي، وراودتني لوقت طويل. وخلال الأشهر التالية كان هنالك حديث حول فريق فورمولا واحد ثالث من الفرق الزبائن المحتملة، لذلك وبعد فترة، اتصلت بدومينيكالي وعرضت عليه مشروعًا له بناء قوي ومختلف".

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واسترسل: "قال لي «حاول أن تجد شخصًا مستعدًا للاستثمار بجدية في السباقات ومن ثم سنرى. لذلك بدأت بالتواصل مع أشخاص في عالم السباقات حتى وجدت أحدًا له علاقة بجين هاس، والذي كان منخرطًا في سباقات ناسكار في تلك الفترة. التقينا وبدأنا الحديث حول الأمر، بشكل عام ثم على نحوٍ مفصّل. استمرت المفاوضات عامًا كاملًا وفي النهاية اقتنع جين بدخول معترك البطولة، وطلب مني أن أساعده في ذلك".

واختتم: "دومًا ما يكون الأمر صعبًا في بدايته، لكن وبمجرد أن تجد أحدًا يموّل المشروع، تكون فقط مسألة عمل من أجل إنجاحه عبر الاستعانة بالمعرفة التي لديك".

جديرٌ بالذكر أنّ هاس حافظت على ارتباطاتها القريبة بفيراري منذ انضمامها إلى الفورمولا واحد، كما تعززت الشراكة أكثر لهذا الموسم مع إنشاء مقر للفريق الأمريكي في مارانيللو.