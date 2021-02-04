شتاينر: أفكار نموذج هاس في الفورمولا واحد مستلهمة من دومينيكالي

فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
تذاكر
25 مارس
الحدث التالي خلال
48 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
تذاكر
16 أبريل
الحدث التالي خلال
70 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
تذاكر
06 مايو
الحدث التالي خلال
90 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
تذاكر
20 مايو
الحدث التالي خلال
104 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
تذاكر
03 يونيو
الحدث التالي خلال
118 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
تذاكر
10 يونيو
الحدث التالي خلال
125 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة فرنسا الكبرى
تذاكر
24 يونيو
الحدث التالي خلال
139 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
تذاكر
01 يوليو
الحدث التالي خلال
146 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
تذاكر
15 يوليو
الحدث التالي خلال
160 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
تذاكر
29 يوليو
الحدث التالي خلال
174 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
تذاكر
26 أغسطس
الحدث التالي خلال
202 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
تذاكر
02 سبتمبر
الحدث التالي خلال
209 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
تذاكر
09 سبتمبر
الحدث التالي خلال
216 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
تذاكر
23 سبتمبر
الحدث التالي خلال
230 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
تذاكر
30 سبتمبر
الحدث التالي خلال
237 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تذاكر
07 أكتوبر
الحدث التالي خلال
244 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
تذاكر
21 أكتوبر
الحدث التالي خلال
258 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
تذاكر
28 أكتوبر
الحدث التالي خلال
265 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
تذاكر
05 نوفمبر
الحدث التالي خلال
273 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
تذاكر
18 نوفمبر
الحدث التالي خلال
286 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المملكة العربية السعوديّة
تذاكر
03 ديسمبر
الحدث التالي خلال
301 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
12 ديسمبر
الحدث التالي خلال
310 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق التالي
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

شتاينر: أفكار نموذج هاس في الفورمولا واحد مستلهمة من دومينيكالي

المشاركات
التعليقات
شتاينر: أفكار نموذج هاس في الفورمولا واحد مستلهمة من دومينيكالي

كشف غونتر شتاينر مدير فريق هاس أنّ أوّل فكرة حول كيفية إنجاح نموذج عمل فريقه في الفورمولا واحد أتت من ستيفانو دومينيكالي المدير التنفيذي الحالي للرياضة.

بينما عجز عدد من الفرق الجديدة التي دخلت معترك الرياضة في الأعوام الأخيرة عن تحقيق النجاح، كانت هاس أكثر نجاحًا من نظيراتها، حيث أنّها على وشك خوض سادس موسم لها في الفئة الملكة في 2021.

وصلت هاس إلى الفورمولا واحد مع نموج مختلف تمامًا عن الفرق الأخرى، حيث دخلت في شراكة مع فيراري من أجل شراء كل ما يُمكن شراؤه من الصانع الإيطالي.

اقرأ أيضاً:

وبالحديث عن الأفكار الأساسية التي دخلت بها هاس إلى الرياضة ضمن حوار حصري مع موقعنا "موتورسبورت.كوم"، أوضح شتاينر بأنّ أفكاره الأولى حول الانخراط في إدارة فريق فورمولا واحد جاءت عندما تواصل معه فريق "يو اس اف1" في 2009.

فقال: "جاءت الفكرة بطريقة غريبة للغاية، حيث كانت الفورمولا واحد قد خسرت مصنعين في تلك الفترة مثل بي ام دبليو، تويوتا وهوندا، بينما كان من بين أولئك الراغبين بخوض معترك البطولة، يو اس اف1، والذي كان فريقًا مقرّه على بُعد 15 كلم من منزلي".

وتابع: "تم تقديمي إلى الرئيس، كيم آندرسون، كونه كان بحاجة لشركتي للقيام ببعض الأعمال له. كان بيرني إكليستون يتصل بي باستمرار، ويسألني عمّا يحدث كون الأمر برمّته لم يكن واضحًا".

وأكمل: "ومن ثم في أحد الأيام تلقيت اتصالًا من تشاد هرلي، المستثمر الرئيسي الذي سألني عمّا يتطلبه الأمر لدخول الفورمولا واحد، إذ كانت لديّ معرفة بذلك العالم. وكان الحل الوحيد في رأيي هو شراء السيارات التي كانت تنتجها دالارا لكامبوس، ولكن لم يكن هنالك وقت كاف لدخول البطولة. وبعد بضعة أيام طلب مني أن أتواصل مع السيد دالارا لمناقشة المسألة".

هذا وبينما كان شتاينر يقيّم خياراته لمساعدة "يو اس اف1"، التقى بدومينيكالي - الذي كان حينها مديرًا لفريق فيراري - من أجل أن يعرف رأيه في الوضع.

حيث قال عن ذلك: "بعد ظهر أحد الأيام، كان لديّ بعض الوقت، لذلك ذهبت لرؤية ستيفانو دومينيكالي، كي أعرف منه كيف كانت بيئة الفورمولا واحد حينها ولأفهم أكثر عنها".

وأردف: "وقد نصحني ستيفانو بألّا أمضي قُدمًا مع هرلي كونه أدرك بأنّ ذلك لم يكن مشروعًا بأساس قوي. لكنّ فكرة إنشاء فريق فورمولا واحد كان بالفعل في عقلي، وراودتني لوقت طويل. وخلال الأشهر التالية كان هنالك حديث حول فريق فورمولا واحد ثالث من الفرق الزبائن المحتملة، لذلك وبعد فترة، اتصلت بدومينيكالي وعرضت عليه مشروعًا له بناء قوي ومختلف".

اقرأ أيضاً:

واسترسل: "قال لي «حاول أن تجد شخصًا مستعدًا للاستثمار بجدية في السباقات ومن ثم سنرى. لذلك بدأت بالتواصل مع أشخاص في عالم السباقات حتى وجدت أحدًا له علاقة بجين هاس، والذي كان منخرطًا في سباقات ناسكار في تلك الفترة. التقينا وبدأنا الحديث حول الأمر، بشكل عام ثم على نحوٍ مفصّل. استمرت المفاوضات عامًا كاملًا وفي النهاية اقتنع جين بدخول معترك البطولة، وطلب مني أن أساعده في ذلك".

واختتم: "دومًا ما يكون الأمر صعبًا في بدايته، لكن وبمجرد أن تجد أحدًا يموّل المشروع، تكون فقط مسألة عمل من أجل إنجاحه عبر الاستعانة بالمعرفة التي لديك".

جديرٌ بالذكر أنّ هاس حافظت على ارتباطاتها القريبة بفيراري منذ انضمامها إلى الفورمولا واحد، كما تعززت الشراكة أكثر لهذا الموسم مع إنشاء مقر للفريق الأمريكي في مارانيللو.

براون: الحقبة الجديدة للفورمولا واحد "تلائم قدرات" مكلارين

المقال السابق

براون: الحقبة الجديدة للفورمولا واحد "تلائم قدرات" مكلارين

المقال التالي

غروجان منفتح على دور السائق البديل في الفورمولا واحد إذا ما استدعاه أحد الفرق

غروجان منفتح على دور السائق البديل في الفورمولا واحد إذا ما استدعاه أحد الفرق
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

براون: الحقبة الجديدة للفورمولا واحد "تلائم قدرات" مكلارين

20س
2
فورمولا 1

فيراري قيّمت فكرة منح روسي موسمًا كاملًا في الفورمولا واحد مع ساوبر

أحدث الأخبار
غروجان منفتح على دور السائق البديل في الفورمولا واحد إذا ما استدعاه أحد الفرق
فورمولا 1

غروجان منفتح على دور السائق البديل في الفورمولا واحد إذا ما استدعاه أحد الفرق

شتاينر: أفكار نموذج هاس في الفورمولا واحد مستلهمة من دومينيكالي
فورمولا 1

شتاينر: أفكار نموذج هاس في الفورمولا واحد مستلهمة من دومينيكالي

55د
براون: الحقبة الجديدة للفورمولا واحد "تلائم قدرات" مكلارين
فورمولا 1

براون: الحقبة الجديدة للفورمولا واحد "تلائم قدرات" مكلارين

20س
ألفا تاوري: التطوير الانسيابي ما زال العامل الحاسم بالرغم من نظام مفاتيح التطوير
فورمولا 1

ألفا تاوري: التطوير الانسيابي ما زال العامل الحاسم بالرغم من نظام مفاتيح التطوير

23س
ريو دي جانيرو تتخلى رسميًا عن خطة بناء حلبة جديدة للفورمولا واحد
فورمولا 1

ريو دي جانيرو تتخلى رسميًا عن خطة بناء حلبة جديدة للفورمولا واحد

02-02-2021
أحدث ملفات الفيديو
تشيكلة سائقي الفورمولا واحد لموسم 2021 01:21
فورمولا 1
29-01-2021

تشيكلة سائقي الفورمولا واحد لموسم 2021

جايمس أليسون يشرح تغييرات قوانين الفورمولا واحد لموسم 2021 12:49
فورمولا 1
28-01-2021

جايمس أليسون يشرح تغييرات قوانين الفورمولا واحد لموسم 2021

ما الذي ستغيره فيراري في محركها لموسم 2021؟ 04:21
فورمولا 1
28-01-2021

ما الذي ستغيره فيراري في محركها لموسم 2021؟

أجمل الصور من موسم 2020 المنصرم للفورمولا واحد 03:47
فورمولا 1
27-01-2021

أجمل الصور من موسم 2020 المنصرم للفورمولا واحد

نفقات المشاركة في الفورمولا واحد: كم تدفع الفرق في 2021 لقاء المشاركة؟ 03:53
فورمولا 1
23-01-2021

نفقات المشاركة في الفورمولا واحد: كم تدفع الفرق في 2021 لقاء المشاركة؟

الأكثر شعبية اليوم

براون: الحقبة الجديدة للفورمولا واحد "تلائم قدرات" مكلارين
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار

براون: الحقبة الجديدة للفورمولا واحد "تلائم قدرات" مكلارين

فيراري قيّمت فكرة منح روسي موسمًا كاملًا في الفورمولا واحد مع ساوبر
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيراري قيّمت فكرة منح روسي موسمًا كاملًا في الفورمولا واحد مع ساوبر

أحدث الأخبار

غروجان منفتح على دور السائق البديل في الفورمولا واحد إذا ما استدعاه أحد الفرق
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

غروجان منفتح على دور السائق البديل في الفورمولا واحد إذا ما استدعاه أحد الفرق

شتاينر: أفكار نموذج هاس في الفورمولا واحد مستلهمة من دومينيكالي
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

شتاينر: أفكار نموذج هاس في الفورمولا واحد مستلهمة من دومينيكالي

براون: الحقبة الجديدة للفورمولا واحد "تلائم قدرات" مكلارين
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار

براون: الحقبة الجديدة للفورمولا واحد "تلائم قدرات" مكلارين

ألفا تاوري: التطوير الانسيابي ما زال العامل الحاسم بالرغم من نظام مفاتيح التطوير
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار

ألفا تاوري: التطوير الانسيابي ما زال العامل الحاسم بالرغم من نظام مفاتيح التطوير

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.