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شتاينر: فريق هاس يأخذ واقعة فيديو مازيبين بـ "جديّة كبيرة"

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شتاينر: فريق هاس يأخذ واقعة فيديو مازيبين بـ "جديّة كبيرة"
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قال غونتر شتاينر مدير فريق هاس أنّ الحظيرة الأمريكيّة تأخذ واقعة فيديو مازيبين بـ "جديّة كبيرة"، لكنّه طالب بالخصوصيّة من أجل تعامل الفريق مع المسألة.

نُشر فيديو في وقتٍ سابقٍ من هذا الأسبوع أظهر لمس سائق هاس لموسم 2021 لصدر امرأة في المقعد الخلفيّ من السيارة على حسابه في موقع "انستاغرام".

وبالرغم من حذفه سريعًا، فقد تمّ تناقله بشكلٍ واسع على وسائل التواصل الاجتماعيّ، وهو ما دفع هاس ومازيبين لنشر بيانين.

واعتذر مازيبين عمّا فعله، بينما أكّد فريق هاس أنّه سيتعامل مع المسألة داخليًا، واصفًا أفعال الروسي بـ "المقيتة".

وبحديثه اليوم الخميس في أبوظبي، شدّد شتاينر على أنّ الفريق يأخذ المسألة بجديّة كبيرة.

وقال شتاينر في حوارٍ مع موقعنا "موتورسبورت.كوم" اليوم الخميس: "نأخذ ذلك بجديّة كبيرة، مثلما شاهدتم في البيان الذي نشرناه".

وأضاف: "نريد فرض ذلك، وأنّنا سنتعامل مع المسألة. لن أتطرّق إلى التفاصيل، لكنّنا نأخذ المسألة بجديّة كبيرة، وسنعمل على حلّها. ليس لديّ المزيد لقوله".

ومثّلت هذه الواقعة الفصل الأحدث من مشاكل مازيبين، حيث تمّت معاقبته لقاء حادثَين في البحرين ضمن بطولة الفورمولا 2 ما يتركه على بُعد نقطة واحدة من حظره من المشاركة في سباق.

كما تمّ حظره سابقًا من سباقٍ في بطولة الفورمولا 3 الأوروبيّة في 2016 للكمه كالوم إيلوت متسبّبًا في كدمات وجروحٍ له.

وعندما سُئل إن كان فريق هاس يحتاج للحديث إلى مازيبين بشأن سلوكه العام، قال شتاينر: "ذلك جزء من العمليّة، وسنتحدّث حيال ذلك بشكلٍ خاص معه".

وأضاف: "لا أريد الحديث عن ذلك بشكلٍ علني. لا أريد التعليق على ذلك أكثر".

وأكمل: "أطلب من الجميع احترام الخصوصيّة، كوننا نتعامل مع المسألة بجديّة".

وكانت الفورمولا واحد و"فيا" قد أصدرتا بيانًا مشتركًا اليوم الخميس تدعمان فيه فريق هاس وتدينان فيه أفعال مازيبين، لكنّهما أكّدتا أنّ الفريق سيتعامل مع المسألة داخليًا.

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الكاتب مروان الوافي

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