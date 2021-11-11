شتاينر: فرق الفورمولا واحد تُواجه أسبوعًا "صعبًا" بعد تأخّر وصول الشحن

تسبّبت الأحوال الجويّة السيّئة في تأخّر وصول طائرتين تحتويان على معدّات الفرق على إثر سباق المكسيك الأحد الماضي، حيث من المنتظر أن لا تصل قبل اليوم الخميس.

ذلك يعني أنّ الفرق المتأثّرة ستضطرّ للعمل طوال هذه الليلة لضمان جهوزيّة سياراتها كي تتمكّن من بدء التجارب يوم الجمعة، ومن الممكن أن يتسبّب ذلك في خرق حظر التجوال الليلي.

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وقال شتاينر مدير فريق هاس أنّه أُعلم بأنّ معدّات الفريق وصلت إلى البرازيل قبل وقتٍ قصير من اتّصاله مع وسائل الإعلام بعد ظهر الخميس، وأنّها ستصل إلى الحلبة "في غضون الساعات المقبلة". ويشمل ذلك محرّكات الفريق ومعدّاته للعمل على السيارات.

وقال حيال ذلك: "أعتقد بأنّ على الشباب العمل طوال الليلة، ذلك الأمر الوحيد الذي بوسعنا فعله. لا يزال علينا خوض الحدث مثلما هو مخطّطٌ له، لا تغييرات في الجدول الزمني. تلك هي الخطّة وأعتقد بأنّ ذلك ممكنٌ في الوقت الحاضر".

وزاد التأخير من الضغط على الفرق في وسط سلسلة سباقات ثلاثيّة متوزّعة بين المكسيك، والبرازيل وقطر، كما أنّه يأتي قبيل عطلة نهاية أسبوع تحتوي على سباق تصفيات قصير يوم السبت.

وعندما سُئل إن كان تأخّر الشحن نتيجة محاولة الفورمولا جمع الكثير من السباقات في الروزنامة وإقامة ثلاثة سباقات في ثلاث قارات مختلفة، قلّل شتاينر من تأثير ذلك، مُعتقدًا أنّ هكذا تأخير "يُمكن أن يحدث مع سباقَين متتاليين"، وأنّ ذلك نتيجة "ظروفٍ تحدث بين الفينة والأخرى".

وقال شتاينر: "بالتأكيد تُحاول إدارة الفورمولا واحد النظر في ذلك ورؤية إذا كانت هناك إمكانيّة تقييم المخاطر وعدم فعل شيء ما، وبالتأكيد ستكون هناك دُروسٌ نتعلّمها ممّا حدث".

وتُعدّ حلبة إنترلاغوس من بين أصعب الحلبات بالنسبة للفرق لإكمال توضيب معدّاتها، لكنّ شتاينر يشعر بأنّ حدوث هذا التأخير قبل سباق قطر الأوّل له تأثيرٌ أقلّ من لو حدث الأسبوع المقبل.