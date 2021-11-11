تذاكر
تسجيل الدخول
Motorsport Network
part of
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
تحميل تطبيقاتك
© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
السابق / زافناور بصدد انتقال صادم من أستون مارتن إلى صفوف ألبين في الفورمولا واحد التالي / هاميلتون: من "المُحزن" رؤية روسي يعتزل منافسات الموتو جي بي
فورمولا 1 / جائزة البرازيل الكبرى أخبار عاجلة

شتاينر: فرق الفورمولا واحد تُواجه أسبوعًا "صعبًا" بعد تأخّر وصول الشحن

يعتقد غونتر شتاينر مدير فريق هاس أنّ فرق الفورمولا واحد ستُواجه "أسبوعًا قاسيًا" بعد تأخّر وصول الشحن الذي ترك الفرق في انتظار المحرّكات والمكوّنات اليوم الخميس في ساو باولو.

شتاينر: فرق الفورمولا واحد تُواجه أسبوعًا "صعبًا" بعد تأخّر وصول الشحن

تسبّبت الأحوال الجويّة السيّئة في تأخّر وصول طائرتين تحتويان على معدّات الفرق على إثر سباق المكسيك الأحد الماضي، حيث من المنتظر أن لا تصل قبل اليوم الخميس.

ذلك يعني أنّ الفرق المتأثّرة ستضطرّ للعمل طوال هذه الليلة لضمان جهوزيّة سياراتها كي تتمكّن من بدء التجارب يوم الجمعة، ومن الممكن أن يتسبّب ذلك في خرق حظر التجوال الليلي.

اقرأ أيضاً:

وقال شتاينر مدير فريق هاس أنّه أُعلم بأنّ معدّات الفريق وصلت إلى البرازيل قبل وقتٍ قصير من اتّصاله مع وسائل الإعلام بعد ظهر الخميس، وأنّها ستصل إلى الحلبة "في غضون الساعات المقبلة". ويشمل ذلك محرّكات الفريق ومعدّاته للعمل على السيارات.

وقال حيال ذلك: "أعتقد بأنّ على الشباب العمل طوال الليلة، ذلك الأمر الوحيد الذي بوسعنا فعله. لا يزال علينا خوض الحدث مثلما هو مخطّطٌ له، لا تغييرات في الجدول الزمني. تلك هي الخطّة وأعتقد بأنّ ذلك ممكنٌ في الوقت الحاضر".

وزاد التأخير من الضغط على الفرق في وسط سلسلة سباقات ثلاثيّة متوزّعة بين المكسيك، والبرازيل وقطر، كما أنّه يأتي قبيل عطلة نهاية أسبوع تحتوي على سباق تصفيات قصير يوم السبت.

وعندما سُئل إن كان تأخّر الشحن نتيجة محاولة الفورمولا جمع الكثير من السباقات في الروزنامة وإقامة ثلاثة سباقات في ثلاث قارات مختلفة، قلّل شتاينر من تأثير ذلك، مُعتقدًا أنّ هكذا تأخير "يُمكن أن يحدث مع سباقَين متتاليين"، وأنّ ذلك نتيجة "ظروفٍ تحدث بين الفينة والأخرى".

وقال شتاينر: "بالتأكيد تُحاول إدارة الفورمولا واحد النظر في ذلك ورؤية إذا كانت هناك إمكانيّة تقييم المخاطر وعدم فعل شيء ما، وبالتأكيد ستكون هناك دُروسٌ نتعلّمها ممّا حدث".

وتُعدّ حلبة إنترلاغوس من بين أصعب الحلبات بالنسبة للفرق لإكمال توضيب معدّاتها، لكنّ شتاينر يشعر بأنّ حدوث هذا التأخير قبل سباق قطر الأوّل له تأثيرٌ أقلّ من لو حدث الأسبوع المقبل.

المشاركات
التعليقات
زافناور بصدد انتقال صادم من أستون مارتن إلى صفوف ألبين في الفورمولا واحد
المقال السابق

زافناور بصدد انتقال صادم من أستون مارتن إلى صفوف ألبين في الفورمولا واحد
المقال التالي

هاميلتون: من "المُحزن" رؤية روسي يعتزل منافسات الموتو جي بي

هاميلتون: من "المُحزن" رؤية روسي يعتزل منافسات الموتو جي بي
تحميل التعليقات

أحدث الأخبار

بوتاس يعترف بأنّه كان بوسعه فعل المزيد في انطلاقة سباق المكسيك
فورمولا 1 فورمولا 1

بوتاس يعترف بأنّه كان بوسعه فعل المزيد في انطلاقة سباق المكسيك

فيرشتابن سيستخدم "بالتأكيد" الرقم 1 في حال فاز بلقب الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1

فيرشتابن سيستخدم "بالتأكيد" الرقم 1 في حال فاز بلقب الفورمولا واحد

"فيا" تمنح الفرق وقتًا إضافيًا على إثر تأخّر وصول معدّاتها
فورمولا 1 فورمولا 1

"فيا" تمنح الفرق وقتًا إضافيًا على إثر تأخّر وصول معدّاتها

هاميلتون: من "المُحزن" رؤية روسي يعتزل منافسات الموتو جي بي
فورمولا 1 فورمولا 1

هاميلتون: من "المُحزن" رؤية روسي يعتزل منافسات الموتو جي بي

اشترك بخدمتنا الإخبارية
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.