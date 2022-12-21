شتاينر: فرق الفورمولا واحد تعي "المخاطر الكبيرة" للتعاقد مع السائقين الناشئين
يعتقد غونتر شتاينر مدير فريق هاس في الفورمولا واحد بأنّ الفرق أصبحت متردّدة أكثر حيال "المجازفات الكبيرة" الناتجة عن التعاقد مع السائقين الناشئين بسبب الافتقار لفرص الاختبارات.
مع إقدام الحظيرة الأمريكيّة على تغييرٍ واضح في سياستها للسائقين، حيث آثرت الابتعاد عن السائقين الشبان وتفضيل السائقين الأكثر خبرة، تكلم شتاينر عن المصاعب الحاليّة التي تُواجهها فرق الفورمولا واحد على صعيد خيارات السائقين.
وبعد أن شعر بأنّ تشكيلة اليافعين التامة المكوّنة من نيكيتا مازيبين وميك شوماخر في 2021 كانت خيارًا أفضل للمستقبل طويل الأمد، اختار الفريق وجهة مختلفة بالكامل لموسم 2023.
إذ تمّ استبعاد مازيبين وشوماخر من الفريق وتعويضهما بكيفن ماغنوسن ونيكو هلكنبرغ للعام المقبل.
وشعر شوماخر بأنّ الافتقار لفرص الاختبارات تعني مواجهة السائقين الناشئين لتحدٍ صعبٍ لتحقيق تقدّمٍ في الرياضة في مواجهة السائقين ذوي الخبرة.
واتّفق شتاينر مع ذلك، حيث قال: "أعتقد بأنّه مُحق. عامان يُمثّلان فترة جيّدة في عالم التسابق، لكن لا يُوجد شيء قبلهما".
وأضاف: "انتقل مباشرة من الفورمولا 2 إلى الفورمولا واحد بشكلٍ رسمي، لم تكن هناك تجارب كافية. عدنا إلى الاستعانة بسائقٍ ذي خبرة لم يتسابق بشكلٍ دائم لثلاثة أعوام، لأنّك غير قادرٍ على تقييم سائقٍ يافع بشكلٍ جيّد، أو أنّك ستُقدم على مخاطر كبيرة".
وأردف: "أعني أنّ مكلارين تُجازف كثيرًا مع أوسكار بياستري، لكن لا أحد يعلم جودته في النهاية عندما سيكون داخل سيارة فورمولا واحد. كان جيّدًا جدًا في الفورمولا 3 والفورمولا 2، لكنّ الانتقال إلى الفورمولا واحد يُمثّل خطوة كبيرة".
وأكمل: "لن أقول بأنّ هذه مشكلة، لكنّها من بين النقاط التي عليك أن تُقيّم فيها قدر المخاطرة التي تريدها عبر وضع سائقٍ ناشئ في سيارتك".
ولا يعتقد شتاينر بأنّ تراجع هاس عن موقفها السابق الذي خيّر السائقين الناشئين بالخطأ، حيث قال: "كلّا، لم يكن ذلك خطأً على الإطلاق. ذلك لأنّنا كنّا في موقعٍ مختلفٍ قبل عامين بالمقارنة مع وضعنا الآن".
ثمّ تابع: "أعتقد بأنّنا في موقعٍ أفضل بكثيرٍ في الفورمولا واحد بشكلٍ عام، وكان علينا حينها إيجاد حلولٍ للمواصلة".
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