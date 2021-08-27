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شتاينر غير "واثق تماماً" من اختلاف أداء مازيبين بالرغم من الهيكل الجديد لسيارته

حصل نيكيتا مازيبين على هيكل جديد لسيارته هاس في جائزة بلجيكا الكبرى، بالرغم من أن غونتر شتاينر مدير الفريق لا يبدو واثقاً من أن ذلك سيغير الكثير.

شتاينر غير "واثق تماماً" من اختلاف أداء مازيبين بالرغم من الهيكل الجديد لسيارته

اشتكى الروسي من أداء سيارته مقارنة بزميله ميك شوماخر، الأمر الذي جعله يعاني أكثر خلال الموسم.

وكان مازيبين قد صرح سابقاً أن هذا الأمر مزعج له، حيث وعد فريقه هاس بمساعدته، حيث تم التأكيد أنه سيستعمل هيكلاً جديداً في سبا.

لكن وبينما يأمل مازيبين أن يساعده ذلك في رفع أدائه، لكن شتاينر لا يبدو متفائلاً كثيراً.

حيث قال: "نعم، لقد حصل على هيكل جديد. لا يمكنك تغيير قساوة الهيكل من دون التأثير على تجانسه. إنه هيكل متجانس لذا سيكون مماثلاً جداً للسابق".

وأوضح شتاينر أنّ المسألة لا تتعلق بالنواحي المالية، وأن الفوائد الفعلية ستظهر على الحلبة.

فقال: "الأمر لا يتعلق بالنواحي المالية ولا يؤثر على خططنا. لكن لناحية الأداء، سنرى إن كان سيشكل أي فارق".

وأكمل: "لا أعلم إن كان نيكيتا يشعر بأي شيء مختلف. كما قلت إنه هيكل متجانس، سنرى كيف ستسير الأمور".

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من جهة أخرى، وبينما سيحصل مازيبين على هيكل جديد، ما زال زميله شوماخر مع مقعده القديم ذي الوضعية غير المريحة.

حيث اعترف الألماني سابقاً أن طريقة جلوسه في السيارة غير منتصبة تماماً، وهذا أمر ينظر فيه فريق هاس.

"نحن نعمل على هذه المسألة، لكنني ما زلت أقود بالمقعد القديم" قال شوماخر.

واختتم: "نحاول الدمج بين المقعد الذي استعملناه في سيلفرستون والحالي. مقعد سيلفرستون لا يناسب السيارة تماماً. بالرغم أنه كان مريحاً. علينا الانتظار لنرى".

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