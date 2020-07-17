شتاينر: غروجان "مخطئ" بالكلام عن مستقبل هاس بنفسه

حين سُئل حيال مستقبله الشخصي يوم أمس الخميس، أجاب غروجان بأن "المشكلة الأكبر" تكمن في المستقبل غير الواضح للفريق الأمريكي في الفورمولا واحد.

حيث قال: "هناك الكثير من علامات الاستفهام. دعونا نتكلم عن المشكلة الأكبر، هل سيتواجد فريق هاس الموسم المقبل أم لا؟ ذلك هو السؤال الأساسي".

ولم يوقع أي فريق بعد على اتفاقية كونكورد الجديدة، إذ ما زال جين هاس مالك الفريق يمتلك خيار الخروج من البطولة من دون أي شروط جزائية.

من جهته، أشار شتاينر بوضوح إلى عدم رضاه عن تعليقات غروجان.

فقال في تصريح مع قناة "سكاي أف1": "أعتقد أن جوابه كان الجواب الخاطئ. لأنه سُئِل عما سيفعله، بينما هو تكلم بالنيابة عن الفريق. أعتقد أن تلك هي المشكلة الأكبر لديه هو وليس نحن".

وأكمل: "نعلم ما نريده، وسواء إن كنا سنتواجد هنا أم لا، فإن ذلك سيتقرر حالما نوقع على اتفاقية كونكورد الجديدة. كل شيء يشير إلى أن هذا ما سيحصل".

وتابع: "ما زلت واثقاً من تواجدنا هنا. لذا أعتقد أن المشكلة غير موجودة لدينا، بل موجودة لدى غروجان".

بالمقابل، تشير التكهنات إلى اهتمام سيرجيو بيريز ورعاته بفريق هاس، لكن وحي سُئِل عن إمكانية ضم بيريز، لم يعلق شتاينر على المسألة.

فقال: "أعتقد أنه علينا التكلم مع الجميع، وهذا ما أقوم به على الدوام. أتكلم كثيراً وكثيراً مع مختلف الأشخاص، وبالطبع، تكلمت مع سيرجيو قبل عدة سنوات. وفي نهاية المطاف، أنا أتكلم مع الجميع من دون استثناء".

واختتم: "أُكِنُّ الاحترام لسيرجيو على أدائه. لا أعلم ما وضعه مع ريسينغ بوينت، ولا أود أن أضيف المزيد إلى هذه التكهنات الحالية".