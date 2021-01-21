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شتاينر: غروجان لم ينل التقدير الذي يستحقه على مسيرته في الفورمولا واحد

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شتاينر: غروجان لم ينل التقدير الذي يستحقه على مسيرته في الفورمولا واحد
من قبل:

يشعر غونتر شتاينر مدير فريق هاس أن سائقه السابق رومان غروجان لم ينل التقدير الذي يستحقه على مسيرته في الفورمولا واحد، مشيراً إلى أن الفرنسي عادة ما كان "من بين الأفضل" حين يقدم أقوى ما لديه. 

أعلن فريق هاس عن عدم تجديد عقدي سائقيه: غروجان وكيفن ماغنوسن لموسم 2021. لينهي علاقة استمرت خمسة مواسم مع الفرنسي، وينتقل لتشكيلة جديدة تماماً للموسم المقبل.

وكان غروجان قد شارك للمرة الأخيرة مع العلامة الأمريكية في سباق جائزة البحرين الكبرى، حين نجا بأعجوبة من حادث عنيف اشتعلت فيه سيارته، وخرج منها بحروق في يديه ورضوض في جسمه.

وأبدى غروجان اهتماماً بالمشاركة في إندي كار، الفورمولا إي أو بطولة العالم لسباقات التحمل "دبليو إي سي"، مستقبلاً.

ويمتلك غروجان في سجله عشر منصات تتويج، وحقق أفضل نتائجه مع فريق هاس.

وحين سُئِل إن كان يعتقد بأن غروجان نال ما يستحقه من تقدير، أجاب شتاينر في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "نعم. لقد كان بالتأكيد سائقاً سريعاً جداً".

وأكمل: "في أقوى تأدياته، كان رومان أحد أفضل السائقين".

وتابع: "لكنه في بعض الأحيان يضغط بشدة ومن ثم تظهر تلك الأخطاء. إنه يتجاوز الحدود القصوى لتظهر تلك الأخطاء".

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بالمقابل، يتفق زميله ماغنوسن مع تصريحات شتاينر، حيث قال في مقابلة مع موقعنا "موتورسبورت.كوم": "كانت هناك بعض الأخطاء الكبيرة التي ارتكبها مثل باكو في 2018 حيث تعرض لحادثة خلف سيارة الأمان".

وأكمل: "تلك الحادثة جذبت الكثير من الأنظار، ولو نظرنا إلى موقعه حينها لما صدقنا كيفية حصول حادثة كهذه! ولولاها لكانت تلك نتيجة لا تصدق للفريق".

وأردف: "مثل هذه الأمور تشتت الانتباه عنه كسائق رائع. أعتقد أنه وعلى مدار السنين، كان يشارك على متن سيارات غير تنافسية، وذلك ما صعّب من مهمته كثيراً".

وتابع: "لكن الناس ينسون موسمي 2012 و2013 حين أحرز منصة التتويج عدة مرات.. والحظ السيء وحده حال بينه وبين الفوز بأحد السباقات".

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من جهة أخرى، يرى شتاينر أن قرار غروجان بالانضمام إلى هاس كان "شجاعاً"، لكن الفريق قدم وفى كذلك بكل وعوده.

فقال: "كنا متجهزين وكما وعدته عندما تكلمنا معاً حيال العمل سوية".

وأردف: "الفارق أننا كنا حينها فريقاً صغيراً جديداً ونعلم أن مثل هذه الأمور قد تحصل، لكنني شرحتُ له الوضع ومقاربتنا المختلفة. لقد قدم المطلوب منه ونحن كذلك".

واسترسل: "من الواضح أن موسمي 2019 و2020 كانا صعبين علينا. لقد ارتكبنا خطأ في سيارتنا بينما جاءت جائحة كورونا وعقدت من كل شيء".

واختتم: "لقد كان شجاعاً في مقاربته وقراره الانضمام إلينا، ولم يسر ذلك بشكل سيء بالنسبة له".

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الكاتب خلدون يونس

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