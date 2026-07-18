يعتقد غونتر شتاينر مدير فريق هاس السابق أن أستون مارتن ستحتاج إلى "معجزة" حقيقية حتى تتمكن تحديثاتها المرتقبة من نقلها إلى مركز متقدم في شبكة الانطلاق.

وأوضح شتاينر أن أفضل سيناريو واقعي للفريق البريطاني هو اللحاق بويليامز، وليس أكثر من ذلك.

وخلال ظهوره في The Red Flags Podcast قبل جائزة بلجيكا الكبرى على حلبة سبا-فرانكورشان، قدم الإيطالي تقييمًا صريحًا وحادًا لمعاناة أستون مارتن هذا الموسم.

ومع استعداد الفريق المملوك للورانس سترول لتقديم حزمة تحديثات طال انتظارها خلال جائزة المجر الكبرى المقبلة، قلل شتاينر من التأثير المتوقع لهذه التحديثات. وعندما سُئل عن مدى نجاحها والسقف الذي يمكن أن تصل إليه، لم يتردد في التعبير عن رأيه.

حيث قال: "أعتقد أن أفضل ما يمكنهم فعله هو اللحاق بويليامز، لكن حتى ذلك يمثل خطوة كبيرة. وهذا لا يزال يبعدهم بنصف خطوة عن الفرق المتصدرة. وأعتقد أن أي شيء أفضل من ذلك سيكون أشبه بالمعجزة".

وأضاف: "إذا فكرت في أنهم يتأخرون بحوالي ثانيتين ونصف عن المتصدرين، فكيف سيعوضون هذا الفارق خلال بضعة أشهر فقط؟ لقد امتلكوا أربعة أشهر لتصميم هذه القطع وتصنيعها. وإذا نجحوا في تحقيق ذلك، ففي التحديث التالي سيصبحون أبطال العالم".

وكانت التوقعات مرتفعة بشأن أستون مارتن قبل انطلاق موسم 2026، في ظل شراكتها الجديدة مع هوندا في وحدة الطاقة، إضافة إلى أول سيارة يصممها أدريان نيوي مع الفريق. لكن الواقع جاء بعيدًا عن تلك التوقعات.

وبعد أول تسع جولات من الموسم، يحتل فريق أستون مارتن المركز العاشر في بطولة الصانعين برصيد نقطة واحدة فقط، متقدمًا على كاديلاك، صاحبة المركز الحادي عشر والأخير.

وسجل بطل العالم مرتين فرناندو ألونسو النقطة الوحيدة للفريق بعدما أنهى جائزة موناكو الكبرى في المركز العاشر، لكنه تعرض أيضًا لأربع حالات انسحاب هذا الموسم. أما زميله لانس سترول، فقد انسحب من خمسة سباقات، ولم يُصنف في سباق جائزة أستراليا الكبرى.