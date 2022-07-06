شتاينر: علينا تخفيف الضغط عن كاهل شوماخر بالرغم من تسجيله للنقاط

نجح الألماني الشاب أخيراً "بكسر اللعنة" وتسجيل أولى نقاطه في البطولة حين أحرز المركز الثامن في سباق جائزة بريطانيا الكبرى.

وبينما ستضع هذه النتيجة حداً للتكهنات حيال قدرته على تسجيل النقاط، إلا أن شتاينر أكد ضرورة عدم رفع التوقعات عالياً.

فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "أعتقد أن ذلك سيمنحه دفعة جيدة للثقة. لكن ذلك مجرد أحد العوائق. علينا الآن عدم السماح للضغط بالتراكم على كاهله وألا نتركه للانتقادات في حال لم يسجّل النقاط".

وأردف: "بعض الأشخاص لا يفهمون الوضع من الخارج. إنهم بشر، وهناك 19 سائقاً آخر جميعهم رائعون وهناك تسعة فرق أخرى جميعها تمتلك سيارات جيدة".

وتابع: "إنها رياضة. لا يجب أن تكون التوقعات بأنه سيسجل النقاط في كل سباق، وإلا فإنه سيرزح تحت وطأة الانتقادات مجدداً".

ميك شوماخر، هاس تصوير: صور موتورسبورت

بالمقابل، أوضح شتاينر أن الفريق لم يطلب من شوماخر تخفيف الضغط في أية مرحلة، حتى عندما كان ينافس ماكس فيرستابن.

فقال: "كلا، لم نطلب منه أي شيء فهو يعلم عمله".

واختتم: "عندما يكون السائق في خضم معركة وتحاول مكالمته فإنك تشوّشه فقط. أثق بسائقيَّ وأعلم أنه كان يريد تسجيل النقاط، وقد نجح في ذلك".