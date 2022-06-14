شتاينر: على شوماخر تقديم المزيد من الأداء

بات الألماني تحت الأضواء قبل التوجه إلى جائزة أذربيجان الكبرى للفورمولا واحد، وذلك بعد حادثته العنيفة في موناكو التي جاءت بعد حادثتين كبيرتين كذلك في جدة وميامي.

وفي جولة باكو، تعرضت السيارة لمشاكل تقنية حرمته من المشاركة في التجارب الحرة الأولى، لذا كان يحاول اللحاق بغيره من السائقين لكنه تأهل بالمركز 20، وبفارق قارب 1.1 ثانية خلف زميله كيفن ماغنوسن.

وأنهى السباق بالمركز 14 أمام نيكولاس لاتيفي فقط - الذي تلقى عقوبة المرور والتوقف بخط الحظائر.

وكان بعيداً 38 ثانية خلف يوكي تسونودا الذي تأخر لفترة طويلة في منصة الصيانة بسبب مشكلة في الجانح الخلفي لسيارته.

وبينما كان من المشجع ألا يتعرض لحادثة، لكن شتاينر شدد على ضرورة تقديم شوماخر للمزيد من الأداء.

فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "بالتأكيد الوضع صعب حالياً بالنسبة له وللفريق كذلك".

وأكمل: "هذه رياضة تعتمد على الأداء، وما الذي تحتاجه في رياضة كهذه؟ تقدم الأداء!".

وتابع: "لكنني أعتقد بأنه قام بالأمر الصائب، لأنه لو تعرض لحادثة أخرى مجدداً هنا، لن يكون ذلك جيداً، صحيح؟".

وأردف: "أفضل ألا يحطّم السيارة مرة أخرى وهو يحاول إثبات أمر ليس موجوداً ربما".

من جهته، اعترف شوماخر بأنه لم يخض سباقاً مثالياً في إشارة إلى عدم تمكنه من خوض التجارب الحرة الأولى وهذا ما أثر عليه في نهاية المطاف.

فقال: "لم يكن سباقاً رائعاً، ظهري يؤلمني بعض الشيء. هذه ليست الجولة التي كنا نأملها".

وتابع: "أعتقد أنه منذ يوم السبت كانت جولة نظيفة. وهذا أمر جيد. لكن على أية حال كان من الصعب الحُكم على صحة الإعدادات".

وأردف: "للأسف لم أتواجد في التجارب الحرة والإعدادات لم تكن صحيحة. وهذا ما أثر علينا لبقية السباق".

واسترسل: "كنت أعاني من صعوبة الانعطاف في منتصف المنعطف وفرطٍ في الانعطاف عند الخروج منه وذلك ليس مثالياً. كنا نستهلك الإطارات كثيراً".

يشار إلى أن كيفن ماغنوسن زميل شوماخر قد انسحب كذلك من سباق باكو بسبب مشكلة في محرك فيراري.