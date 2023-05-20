شتاينر: على حلبات الفورمولا واحد التقليدية اللحاق بأسلوب ميامي للترفيه
قال غونتر شتاينر مدير فريق هاس للفورمولا واحد، أن البطولة تقوم بعمل جيد في تحسين الترفيه خلال الجولات، لكنه شدد على ضرورة أن تلحق الحلبات "التقليدية" بأسلوب الحلبات الجديدة الذي يلقى شعبية جيدة.
رفعت حلبة ميامي سقف الترفيه خارج المسار إلى مستوى جديد، ومن المتوقع أن تشهد حلبة لاس فيغاس مزيداً من الفعاليات الترفيهية والاستعراضية.
ويرى شتاينر أنه وفي الحقبة الحديثة الحالية، بات الجمهور يرغب برؤية المزيد من الأمور الإضافية أكثر من مجرد المنافسات، خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تكون توقعات الجمهور مرتفعة دوماً في مثل هذه الفعاليات الرياضية الكبيرة.
فقال: "أعتقد أن الترفيه حالياً أفضل بكثير من الماضي. في السابق، كنا نذهب للسباقات، وفقط. نكمل سباقاً وننتقل للسباق التالي من دون أية فعاليات أخرى".
وأكمل: "الرياضة، قبل ليبرتي ميديا، لم تكن ناجحة في الولايات المتحدة. انتقلت إلى الولايات المتحدة وبدأت أفهم هذا السوق بشكل أكبر من قبل".
واسترسل: "عليك أن تعيش هنا لتفهم. الناس تريد ترفيهاً متواصلاً، وليس فقط الجلوس والانتظار لثلاث ساعات لظهور السيارات. يريدون فعاليات متنوعة، أشياء لاستهلاكها".
واستكمل: "حالياً، باتت لدينا حفلات ومناطق ترفيهية. إن اصطحبت أطفالاً معك، فإنهم يريدون أن يرفهوا عن أنفسهم لا أن يجلسوا على المدرج أو التلة".
وأضاف: "حاول أن تقول لطفل بعمر 12 عاماً أنه عليه الانتظار ساعتين قبل خروج السيارات مجدداً. ذلك صعب!".
وأشار شتاينر إلى جائزة ماليزيا كمثال جيد على المزج الناجح بين الفعاليات على المسار وخارجه، مثل الحفلات الموسيقية.
لكنه شدد على أهمية أن يبقى التركيز الأساسي في الجولة، على السباق نفسه وأن تكون الفعاليات الترفيهية إضافات إيجابية للحدث الرئيسي.
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