شتاينر: على الفورمولا واحد "حسم أمرها" فيما يتعلق بمسألة الإطارات

تحاول بيريللي اتباع استراتيجية محافظة مع إطاراتها التي تزود بها البطولة، وذلك تجاوباً ازدياد سرعة السيارات في هذه الحقبة عبر تقديم إطارات قادرة على التحمل مع تماسك منخفض، لكن دون انخفاض كبير في الأداء.

لكن مقاربة المصنّع الإيطالي هذه منعت الفرق من اتباع استراتيجيات متنوعة. وظهر ذلك جلياً في سباق جائزة أستراليا الكبرى حيث اضطرت أغلب الفرق لاتباع وقفة صيانة واحدة بعد علم أحمر مبكر.

وفي باكو، كاد أن يكمل إستيبان أوكون سائق ألبين ونيكو هلكنبرغ سائق هاس، مسافة السباق بأكمله دون وقفة صيانة، قبل أن يدخلا في وقت متأخر لإجراء وقفة الصيانة الإلزامية.

وتمحورت انتقادات قلة التجاوزات في باكو حول القرار بتقصير منطقة "دي آر أس"، لكن شتاينر يرى أن البطولة بحاجة لنظرة أخرى وذلك حول ما تريده من الإطارات.

فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم" حول قلة التجاوزات: "أعتقد أننا بحاجة للنظر في الإطارات".

وأكمل: "نحن نشتكي على الدوام حين نواجه انخفاضاً كبيراً في الأداء. ونشتكي دائماً حين لا يكون هناك انخفاض في الأداء (أيضاً)".

وأردف: "علينا حسم أمرنا حيال ما نريده، لأنني أعتقد أن بيريللي عملت في الاتجاهَين، ومن ثم بدأنا نقول بأن ذلك أكبر من اللازم. لذا، هذه المسألة ستبقى صعبة على الدوام".

واسترسل: "لكنني أعتقد بأنه علينا عدم القفز للاستنتاجات بعد باكو. خضنا سباقات جيدة هذا الموسم مع تجاوزات كذلك، لذا علينا النظر إليها كذلك ومحاولة تكرار الأمور الإيجابية وعدم التذمر كثيراً حيال قلة التجاوزات في بعض السباقات".

وفي ميامي، ظهرت أهمية التنوع في الاستراتيجيات، ما يعني تجاوزات أكثر بين السائقين الذين يتبعون استراتيجيات مختلفة.

لكن مع التقارب الكبير في المستويات بفضل القوانين التقنية الجديدة، فإن الفارق على مدار اللفة الواحدة لم يعد يكفي لإكمال التجاوزات وبالتالي تعلق السيارات خلف بعضها البعض في قطار "دي آر أس".

ويتفق شتاينر على أن قلة التجاوزات قد تكون بسبب القوانين التقنية الجديدة.

فقال: "من الصعب على الدوام إكمال التجاوزات بسيارات مثل هذه مع أجنحة كبيرة. التجاوزات ستبقى مشكلة على الدوام".

وأكمل: "في بعض الأحيان تكون أفضل. أعتقد أن العام الماضي كان أفضل من الحالي. كما أننا لم نساعد حين خفّضنا مناطق ’دي آر أس’ في باكو. لكن التجاوزات ستبقى صعبة على الدوام".

واختتم: "أعتقد أن التجاوزات في الفورمولا واحد لن تكون ممكنة أبداً حين يكون الفارق في الوتيرة بحدود عُشرَي ثانية. يجب أن يكون أكبر دائماً".