شتاينر: على الفورمولا واحد التفكير في اعتماد "منطقة إعادة انطلاقة" مثل الناسكار

تعيّن على إدارة السباق رفع العلم الأحمر خلال جائزة توسكانا الكبرى في مرحلة مبكّرة بعد أن أدّت سلسلة من الأحداث المتتابعة إثر إعادة الانطلاقة بعد فترة سيارة الأمان إلى حوادث أدّت إلى انسحاب كارلوس ساينز الإبن، وأنطونيو جيوفينازي، وكيفن ماغنوسن ونيكولاس لاتيفي على الخطّ المستقيم الرئيسي.

ووُضع اللوم على محاولة سائقي الوسط توقّع الانطلاقة من أجل الحصول على زخمٍ إضافي بالتوجّه إلى المنعطف الأوّل، في الوقت الذي كان فيه المتصدّر فالتيري بوتاس يسير ببطء لتأخير إعادة الانطلاقة قدر الإمكان.

وفي حين أنّ "فيا" لا ترى مشكلة في النظام الحالي، وتعتقد بأنّ اللوم يقع بالكامل على السائقين، يعتقد شتاينر بأنّ هذه المسألة يجب طرحها خلال الاجتماع المقبل لجموعة العمل الرياضيّة للفورمولا واحد.

وقال حيال ذلك: "كان خطّ إعادة الانطلاقة بعيدًا جدًا في الأمام على الخطّ المستقيم في موجيللو، ومن الواضح أنّ البعض حاول الحصول على زخمٍ منه. لا أعتقد بأنّ أيّ أحدٍ قام بأمرٍ خاطئ، أتّفق بالكامل مع ذلك، كانت مجرّد ظروف".

وأضاف: "لتفادي هذه المسألة في المستقبل فإنّني أعتقد بأنّنا نحتاج للنظر في موقع وضع خطّ إعادة الانطلاقة أو ربّما نفكّر في منطقة إعادة انطلاقة. لست خبيرًا في هذه الأمور، لكنّ سلاسل أخرى تفعل ذلك لتفادي هكذا مشاكل".

وأردف: "أعتقد بأنّه من الجدير النظر في المسألة، لكنّني متأكّدٌ من أنّها ستُطرح في أجندة مجموعة العمل الرياضيّة".

وكان هاس من بين السائقين الذين بُوغتوا وسط الترتيب خلال الحادث، وقال أنّ عدم القيام بأيّ شيء حيال تلك المسألة سيضمن تكرارها في المستقبل ببساطة.

وقال حيال ذلك: "أعتقد بأنّ الحادث وقع بسبب محاولة بعض السائقين أمامي فتح مساحة من أجل كسب الزخم عند إعادة الانطلاقة".

وأضاف: "تركوا مساحة وتسارعوا ومن ثمّ أدركوا أنّ عليهم الكبح مجدّدًا، وهو ما أطلق سلسلة أحداث متتابعة. أدّى ذلك في النهاية إلى عدم قدرة البعض على الاستجابة".

وأكمل: "الحل هو تغيير إجراءات إعادة الانطلاقة، ما عدا ذلك فستتكرّر ذات المشكلة".