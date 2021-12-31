شتاينر: طاقم هاس "لم يستسلم قط" في موسم 2021 الصعب

بعد موسم كارثي في 2020، قررت هاس عدم تطوير سيارتها لموسم 2021 والتركيز عوضًا عن ذلك مباشرة على موسم 2022 مع القوانين الجديدة بالكامل.

وكان ذلك يعني، ومع وجود سائقَين ناشئين في الفريق - ميك شوماخر ونيكيتا مازيبين - تأخّرًا منذ البداية، حيث واصل الفريق تذيّل جداول الأزمنة في معظم السباقات.

وبينما منح ذلك متنفّسًا لكل من شوماخر ومازيبين للتطوّر من دون ضغط ملحوظ، لكنّه صعّب بشكل مهول من مهام طاقم الفريق في موسم الـ 22 سباقًا المُنهك، حيث وضع على كاهله قدرًا ضخمًا من العمل من دون أية مكافئة.

وكان هاس من بين الفرق التي شهدت رحيل بعض أعضاء طواقمها بسبب جدول البطولة المتطلّب، ما دفع ديميتري مازيبين داعم الفريق إلى اقتراح نظام حوافز ومكافآت للإبقاء على تحفّز العاملين.

لكن وبالرُغم من خوض الفريق لأصعب مواسمه حتى الآن - مع كون هاس الفريق الوحيد الذي لم يسجل أيّة نقاط - فقد أبدى شتاينر إعجابه بالطريقة التي لم يستسلم بها طاقمه قط من أجل محاولة استخلاص الأداء الأقصى من السيارة.

فقال: "لقد أثار استمرارهم وسعيهم إعجابي بشكل كبير. انظروا إلى النتائج، ومع ذلك لم يكن هنالك استسلام قط في النهاية. كنا نتوقع حدوث ذلك، لكننا واصلنا دومًا القتال. حتى لو كنا متأخرين بعشر ثانية، كنا نحاول جعل ذلك نصف عُشر ثانية، وذلك بفضل العاملين بالفريق".

وأضاف: "لقد واصلوا القتال، وذلك يعود أيضاً إلى أن 60 بالمئة من العاملين هنا متواجدين منذ انطلاق الفريق، لذلك فهم يعلمون أن بمقدورنا بلوغ الهدف".

وتابع: "الجميع يرغبون بالعودة وحصد النقاط من جديد والمنافسة مع فرق الوسط. لن أقول بأن الوضع كان سهلًا، لكن لديّ مجموعة من الأشخاص من حولي، قريبين مني، والذين يعلمون ما نقوم به ويواصلون العمل من أجل أن تواصل طواقمهم العمل. وهذا ما تحتاجه في فريقك".