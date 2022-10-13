شتاينر: شوماخر يمتلك "الأفضلية" في مقعد هاس لموسم 2023

يقيّم شتاينر خياراته لموسم 2023 المقبل فيما يتعلق بالإبقاء على شوماخر إلى جانب كيفن ماغنوسن، أم استبداله.

وفي وقت سابق من هذا الموسم، أثير العديد من الشكوك حيال مستقبل الألماني مع الفريق، وفي الفورمولا واحد ككل، خاصة بعد الحوادث المتكررة التي تعرض لها.

وبينما عانت سيارة هاس على صعيد التنافسية، لكن نجح شوماخر بالتفوق على ماغنوسن ثلاث مرات في السباقات الخمسة الماضية، وبدا أنه أبقى على حظوظه في الفورمولا واحد لموسم 2023.

وحين سُئِل إن كانت خبرة شوماخر مع الفريق قد تلعب لصالحه كي يبقى لموسم آخر، اعترف شتاينر بأن السائق الشاب يمتلك بالفعل "الأفضلية".

فقال على هامش جائزة اليابان الكبرى: "بكل تأكيد، إن كنت تعمل مع شخص لموسمَين، فتلك أفضلية. إنها أفضلية له".

وأكمل: "لهذا السبب قمنا بإعادة كيفن أيضاً، لأنه كان معنا في السباق. خرج من البطولة لعام واحد، لكنه يعرف الجميع، وهذه دوماً تعتبر أفضلية، وخياراً محبذاً أكثر من جلب شخص جديد".

ميك شوماخر، هاس وكيفن ماغنوسن، هاس ولانس سترول، أستون مارتن ولاندو نوريس، مكلارين تصوير: صور موتورسبورت

بعد جائزة موناكو الكارثية بالنسبة إلى شوماخر، حين تعرض لعدة حوادث، واجه انتقادات من الفريق جراء كلفة الإصلاحات المرتفعة، حيث صرّح شتاينر قائلاً حينها: "من غير الممكن المواصلة بهذا الشكل".

لكن في سوزوكا، أوضح شتاينر أنه مسرور من الكيفية التي استعاد بها الألماني توازنه.

فقال: "لا يمكنني إنكار ذلك، فقد حافظ على السيارة من دون أضرار وسجل النقاط".

وأكمل: "ذلك واضح من تسجيله للنقاط، لأنك إن لم تنجح بتسجيل النقاط، فذلك يعني أنك لم تتقدم كسائق".

وتشير التكهنات بشدة إلى أنه وفي حال لم يواصل هاس مع شوماخر، فسيستعين بالألماني المخضرم نيكو هلكنبرغ.

كما أن أنطونيو جيوفينازي هو أحد المرشحين، وكذلك الحال مع بيترو فيتيبالدي الذي تم تأكيد مشاركته في التجارب الحرة الأولى مع هاس لجولتي المكسيك وأبوظبي.