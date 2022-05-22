شتاينر: شوماخر "يتعلم الكثير" على متن سيارة هاس أكثر تنافسية

كان شوماخر في طريقه لتسجيل أولى نقاطه على الإطلاق في الفورمولا واحد في ميامي عندما اصطدم بسيباستيان فيتيل بينما كان يحاول تجاوزه.

في الأثناء، عانى زميله كيفن ماغنوسن كذلك من أضرار على سيارته إثر حادثة متأخرة تسببت بانسحابه.

وأبدى شتاينر عقب السباق إحباطه من خسارة الفريق لهذه النقاط الثمينة ضمن أحد سباقي الموطن للفريق.

كما أوضح بأنه وشوماخر قد اتفقا على التركيز على المستقبل والمُضي قُدمًا مما حدث في ميامي.

فقال على هامش جائزة إسبانيا الكبرى في برشلونة نهاية هذا الأسبوع: "تحدثنا عن الأمر، كما نفعل عادة. أعتقد بأننا اتفقنا على التركيز على المهمة التي أمامنا الآن، وليس ما حدث في ميامي، وأن نحاول القيام بعمل جيد هنا، كوننا خضنا التجارب الشتوية هنا".

وأضاف: "لذلك أرى بأن لدينا منصة جيّدة نبدأ منها هنا، كي نحاول الظهور بأكبر مستوى ممكن من الكفاءة والاستعداد".

وتابع: "آمُل ألا نواجه أيّة مشاكل تقنية حتى يتسنى لنا مواصلة المُضي قُدمًا إلى الأمام".

هذا وأوضح شتاينر أنه يعتقد أن شوماخر قد تعلم من حادثته مع فيتيل في ميامي.

حيث قال: "إنه بالتأكيد يعلم ما يقوم به، وخطوته التالية كذلك. أعتقد بأنه يتعلم الكثير في الوقت الحالي. دومًا ما قلت بأنه وعندما تتقدم في الترتيب، يكون من الصعب أكثر أن تتواجد في مراكز النقاط، كونك تتعامل مع مواقف مختلفة عن تلك التي تواجهك وأنت في المركز الأخير أو قبل الأخير".