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شتاينر: شائعات بيع فريق هاس مجرد "زوبعة في فنجان"

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شتاينر: شائعات بيع فريق هاس مجرد "زوبعة في فنجان"
19-06-2020

أكد غونتر شتاينر مدير فريق هاس في الفورمولا واحد، أن شائعات البيع التي ترددت مؤخراً أطلقت "زوبعة في فنجان"، حيث شدّد على عدم وجود أية تغييرات في ملكية الفريق.

مع الأزمة الاقتصادية التي تلت جائحة فيروس "كورونا" الحالية، باتت فرق البطولة تواجه أوقاتاً صعبة، إضافة إلى اعتراف جين هاس مالك الفريق بأنه يدرس فكرة مواصلة المشاركة في الفورمولا واحد من عدمها، انطلقت الكثير من التكهنات حيال عملية بيع محتملة للفريق.

لكن وضمن حديث عبر الفيديو مع وسائل الإعلام، أكد شتاينر بوضوح على ملكية هاس الكاملة للفريق، مشيراً إلى أنه وفي حال حصلت تغييرات كبيرة في الإدارة فسيتم الإعلان عنها علناً، كما فعل فريق ويليامز.

حيث قال: "لا أدري مين أين ظهرت تلك الشائعات. أعتقد أنها ثالث مرة تقول فيها الشائعات أن جين هاس باع الفريق أو جزءاً منه. كل تلك مجرد تكهنات. أعتقد أن جهة ما تغذّي تلك الشائعات".

وأكمل: "قيل أن الفريق قد بيع إلى جهة في المملكة العربية السعودية منذ عام مضى. لكن الحقيقة أنه لا أحد من الفريق قد تكلم مع أية جهة من المملكة على الإطلاق!".

وأردف: "أعتقد أن تلك محاولات لإثارة زوبعة في فنجان، من دون أي سبب مقنع. ما زال جين يمتلك 100 بالمئة من الفريق. وليس لديه أي شريك آخر. وربما لا يرغب بذلك. وربما لا يحتاج شريكاً".

واستكمل: "عندما يكون الوقت مناسباً لذلك، سنتواصل ونعلن ما يحصل. لكن لا بد من القول أننا ضمن فريق هاس - وفقط ضمن الفريق وليس أي أحد من خارجه - لدينا جميعنا الحق بإبداء الرأي حيال المالك أو الجهة المستحوذة أو التي ستشتري أسهماً".

واستطرد: "أعتقد أن هناك الكثير من الأطراف التي ترغب بشراء فريق فورمولا واحد. لكن ذلك لم يحصل معنا نحن فريق هاس".

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وبينما لم يعلق فريق هاس بعد على ما سيأتي بعد نهاية الموسم الجاري، يرى شتاينر أن قوانين مثل سقف النفقات وإجراءات الحد من الإنفاق ستكون جيدة لإقناع الفريق بالبقاء.

فقال: "سقف النفقات، أعتقد أنه أمر جيد للرياضة بشكل عام، خاصة إن كانت لا تساوي تماماً بين الجميع".

وأكمل: "إنها خطوة جيدة جداً. لن يصبح الفارق الآن بين فرق الوسط والصدارة 150 مليون دولار أمريكي كما كان عليه الأمر سابقاًـ بل سيصبح بحدود 20 مليوناً. وفي حال حصل ذلك، فإنه (جين هاس) سيوقع بالتأكيد اتفاقية كونكورد".

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بالمقابل، كشف شتاينر أن جين هاس يودّ البقاء في الفورمولا واحد بالرغم من اعترافه سابقاً بأنه يدرس هذه الفكرة.

فقال: "في الوقت الراهن، نيته تكمن في البقاء بالبطولة. لكن قبل أن يوقع، لا يمكنني تأكيد ذلك. إنه يمتلك الفريق بنسبة 100 بالمئة من دون أي شريك، لذلك بوسعه اتخاذ القرارات".

واختتم: "أنا متفائل للغاية. لقد خضنا مرحلة صعبة مع الوباء، لكننا نتخذ الخيارات الصحيحة. لذلك فإن فريق هاس باقٍ باعتقادي".

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