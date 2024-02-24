شتاينر سيتواجد في بادوك جولة البحرين الافتتاحية كمعلق تلفزيوني
سيعود غونتر شتاينر المدير السابق لفريق هاس في الفورمولا واحد، إلى بادوك البطولة وذلك خلال جائزة البحرين الكبرى الافتتاحية لموسم 2024، كمذيع تلفزيوني، وذلك بعد شهرين من عدم تجديد عقده مع الفريق الأمريكي.
غونتر شتاينر، مدير فريق هاس
إريك جونيوس
سيتواجد المدير السابق ذو الشخصية الشهيرة، خلال سبعة سباقات في الموسم، وذلك ضمن عمله مع القناة الألمانية "آر تي أل"، إضافة إلى جائزة أستراليا الكبرى مع القناة العاشرة، كما أنه يخوض محادثات لإمكانية تعاقده للعمل في مجالات أخرى تناسب جدوله الزمني.
وسيكون عمله مع "آر تي أل" متمحوراً أكثر خلال النصف الثاني للموسم، حيث سيتلو تواجده في البحرين، تواجد في المجر، بلجيكا، هولندا، إيطاليا، أذربيجان ولاس فيغاس.
وكان صاحب الـ 58 عاماً قد اختبر للمرة الأولى مثل هذا النوع من العمل، العام الماضي في إحدى جولات ناسكار.
غونتر شتاينر، المدير السابق لفريق هاس
تصوير: صور موتورسبورت
وقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "يبدو أنني ’معلق خبير’ كما يصفونني، كما كان الحال في الأيام الخوالي مع نيكي لاودا".
وأردف: "تطورت الأمور بسرعة كبيرة جداً. أرسلوا لي رسالة نصية يوم الأحد، يسألون إن كنت مهتماً. تكلمنا يوم الاثنين، من ثم خاضوا اجتماعاً داخلياً، ويوم الثلاثاء سألوني إن كان بوسعي العمل، أجبت ’بالطبع، لمَ لا؟’".
وأكمل: "إنهم يريدون شخصاً ما وأعتقد أنهم أرادوا تحديث برنامجهم، وعدم وضع الأشخاص نفسهم دوماً. ومن ثم ظهر اسمي، وتكلموا معي".
وأردف: "كما أقول دوماً، حياتي مليئة بالمفاجآت. حين سُئِلت في يناير عما أريد فعله، أجبت ’لست قلقاً حيال ما سأقوم به. لا أعلم ما ينتظرني’. وجاءني مثل هذا العمل".
واعترف شتاينر كذلك أن تجربته الأولى في مثل هذا العمل خلال جولة ناسكار مع "فوكس سبورتس"، لفتت نظره إلى مثل هذه الفرص، وسنحت له كذلك بالتحضير والتجهيز.
غونتر شتاينر، المدير السابق لفريق هاس
تصوير: صور موتورسبورت
بالمقابل، أشار شتاينر إلى وجود فرص للعمل مع الفورمولا واحد، لكنه لا يريد الالتزام بعمل يتطلب سفراً متواصلاً.
فقال: "هناك الكثير مما يجري وأنا لا أريد القفز للاستنتاجات، بل أقيّم الفرص".
واختتم: "ليست فرصاً كبيرة، لكنني أمامي إمكانية الاختيار، وذلك أمر جيد. وأنا محظوظ بتواجدي في مثل هذا الموقع".
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