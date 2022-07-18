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شتاينر: سقف النفقات عاملٌ مهمٌ وراء التسابق المتقارب في 2022

يعتقد غونتر شتاينر مدير فريق هاس للفورمولا واحد أنّ اعتماد سقف النفقات في البطولة كان أحد العوامل الأساسيّة وراء المزيد من التسابق المثير هذا العام.

شتاينر: سقف النفقات عاملٌ مهمٌ وراء التسابق المتقارب في 2022

في حين أنّ انتقال الفورمولا واحد إلى السيارات ذات المؤثّرات الأرضيّة هذا العام سهّل على السائقين اتّباع بعضهم البعض، يعتقد شتاينر بأنّ القوانين التقنيّة ليست السبب الوحيد وراء هكذا معارك مثيرة حماسيّة في 2022.

وأشار شتاينر على وجه الخصوص إلى أنّ بعض المعارك المتقاربة خلف فرق الصدارة نتيجة حقيقة إنفاق الفرق لمستويات متكافئة بسبب سقف النفقات.

ويشعر شتاينر بأنّ أحد نجاحات سقف النفقات تتمثّل في حقيقة عدم تحديد الترتيب بأيّ فريقٍ يُنفق أكثر من غيره.

وقال: "أعتقد بأنّ ما يحدث في الوقت الحاضر هو وجود الكثير من المعارك، في الكثير من الجوانب بشكلٍ جيّد على الحلبة".

وأردف: "هناك الكثير من التسابق الرائع. وأعتقد بأنّ ذلك يعود إلى سقف النفقات كذلك. أنشأنا قانونًا ناجحًا ولا يجب أن نبتعد عن المبدأ".

وقال شتاينر، الذي صوّت لصالح بعض التنازلات في سقف النفقات الأسبوع الماضي، أنّ الفورمولا واحد ستكون مخطئة في حال فكّرت في الاستغناء عن سقف الميزانيّات.

وقال: "لا يجب أن تكون النيّة أن نعود إلى الوضع السابق، حيث يفوز من يملك أموالًا أكثر ويحصد البطولة في النهاية".

وأكمل: "أعتقد بأنّ ما حدث في سباقات مثل سيلفرستون رائعٌ بالنسبة لإدارة الفورمولا واحد برأيي، وكذلك كان ذلك مدهشًا بالنسبة للمشجّعين والمشاهدين".

وأردف: "عليك التساؤل دائمًا عن سبب اعتمادنا لذلك؟ أعتقد بأنّ سقف النفقات جزء من ذلك. لذا علينا حماية سقف النفقات قدر المستطاع من خلال عدم الإضرار بالفرق هذا العام".

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