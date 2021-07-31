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شتاينر سئم الحوادث "المتواترة والقويّة" لفريق هاس في الفورمولا واحد

قال غونتر شتاينر مدير فريق هاس أنّ حوادث سيارتَي الفريق أصبحت "متواترة وقويّة" بعد الحادث الآخر الذي تعرّض له ميك شوماخر في التجارب الحرّة الثالثة من جائزة المجر الكبرى للفورمولا واحد.

شتاينر سئم الحوادث "المتواترة والقويّة" لفريق هاس في الفورمولا واحد

تعرّض شوماخر لحادث قويّ عند المنعطف الـ 11 خلال التجارب الحرّة الثالثة على حلبة هنغارورينغ، ما تسبّب في ضررٍ كبير لسيارته وحرمه من المشاركة في التصفيات.

ومثّلت هذه المناسبة الثانية التي لا يتمكّن فيها شوماخر من المشاركة في التصفيات هذا العام بعد حادث في التجارب الحرّة الثالثة، وذلك على إثر حادثه في موناكو في نهاية مايو الماضي.

كما تعرّض شوماخر لحادث في القسم الأوّل من التصفيات في فرنسا.

وفي حين أنّ شتاينر مدير الفريق أنّ أخطاء السائقين الناشئين أمرٌ حتمي، فإنّه شعر بأنّ الفريق بلغ مرحلة يجب فيها التقليل من الحوادث في بقيّة الموسم بالنظر إلى تأثيرها المالي.

وقال شتاينر: "تعرّض ميك لبعض الحوادث الكبيرة في الجولات الخمس الأخيرة".

وأضاف: "لو انزلقت أو حدث شيء مماثل، فذلك يحدث. لكنّ هذه الحوادث قويّة وهي تُكلّف الكثير من الأموال. وكلّها من دون سببٍ جيّد".

وأردف: "علينا العمل على ذلك من أجل التحسّن. من الواضح أنّ الميزانيّة هي ذاتها وعليك الالتزام بها. دائمًا ما تكون لديك أفكارٌ حيال كيفيّة تجاوز ذلك عند مواجهة هذه الحوادث".

وأكمل: "من الواضح أنّنا نشعر بذلك في الوقت الحاضر، لكن علينا التعامل مع ذلك في جميع الأحوال. سنكون في موقعٍ نقول فيه: حسنًا نحتاج لإيجاد طرقٍ لتجاوز ذلك. كون الحوادث أصبحت متواترة وقويّة جدًا".

بدوره تعرّض زميله نيكيتا مازيبين لعدّة حوادث في بداية الموسم، لكنّ شتاينر أشاد بالروسي لعدم ارتكابه الكثير من الأخطاء في السباقات الأخيرة.

وقال حيال ذلك: "نرتكب الكثير من الأخطاء، وتلك هي المشكلة. لكن دفاعًا عن نيكيتا فلا يجب أن أستعمل الجمع، لأنّ سلوكه كان جيّدًا جدًا في السباقات الأخيرة".

وأضاف: "قام بعملٍ جيّدٍ جدًا. لم يتسبّب في الكثير من الضرر. لكنّنا واجهنا بعض الحوادث مع ميك في السباقات القليلة الماضية، ونحتاج للتحسّن من ذلك الجانب".

حطام سيارة ميك شوماخر، هاس

حطام سيارة ميك شوماخر، هاس

تصوير: صور موتورسبورت

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ساينز "هادئ" بعد اكتشاف تسبّب هبّة رياح في حادثه في تصفيات المجر

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ساينز "هادئ" بعد اكتشاف تسبّب هبّة رياح في حادثه في تصفيات المجر
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