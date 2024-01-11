شتاينر خارج فريق هاس وكوماتسو يأخذ مكانه كمدير للفريق
ترك غونتر شتاينر فريق هاس للفورمولا واحد، حيث كان يشغل مركز مدير الفريق، وسيحل مكانه مهندس قسم المحرك أياو كوماتسو.
جاءت الأخبار الصادمة من قبل العلامة الأمريكية على ضوء الأداء الضعيف في موسم 2023 المنصرم، حيث تذيّل الفريق ترتيب بطولة المصنعين بالمركز العاشر.
وكان عقد شتاينر قريباً من التمديد بنهاية العام، لكن جين هاس مدير الفريق قرر عدم التجديد.
شتاينر، كان الشخصية التي خططت للاستعانة بمحركات فيراري بهدف تحسين أداء الفريق، لكن وبعد الفشل في هذه المهمة يبدو أنه دفع ثمن ذلك.
وليس سراً أن هناك توتراً في العلاقة بين شتاينر وهاس، وخلاف في الآراء حيال الاتجاه التقني الذي يجب الخوض فيه.
ويبدو أن شتاينر طلب المزيد من التمويل بهدف مجاراة المنافسين الذين ينفقون بكميات كبيرة على تحسين البنية التحتية، بينما يريد جين هاس الاستفادة بشكل أكثر كفاءة من الموارد المتاحة.
ومع اكتفاء الفريق بالمركز العاشر، فإن ذلك ضربة قوية ستؤثر على العوائد المالية التي سيحصل عليها من الفورمولا واحد.
بالمقابل، يبدو أن أقرب منافسي هاس أمثال ويليامز ،ساوبر وألفا تاوري يسعون بقوة نحو مزيد من الإنفاق على البنية التحتية.
وفي بيان قصير، أوضح فريق هاس أن كاموتسو سيشرف على استراتيجية الفريق وأدائه على الحلبة، مع التركيز على رفع الأداء.
كما قال جين هاس في بيان: "أود توجيه الشكر الكبير إلى غونتر شتاينر على العمل الكبير الذي قام به خلال العقد الماضي وأتمنى له الأفضل في المستقبل".
وأكمل: "أتطلع قدماً للعمل مع أياو لضمان تقديم أقصى إمكانياتنا".
جين هاس "مُحرَج" من أداء فريقه الضعيف في الفورمولا واحد
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