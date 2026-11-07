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شتاينر حول المنافسة المشتعلة بين سائقي فيراري: "إنها مشكلة جيدة"

قدّم مدير فريق هاس السابق غونتر شتاينر وجهة نظر مختلفة بشأن الصراع الحالي بين سائقي فيراري: لويس هاميلتون وشارل لوكلير.

خلدون يونس

منشور: 07-11-2026

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لويس هاميلتون، فيراري وشارل لوكلير، فيراري

الصورة من قبل: مانويل إليتو

أثار الصراع بين لويس هاميلتون وشارل لوكلير خارج الحلبة خلال اللفة الأولى من جائزة المكسيك الكبرى، والعقوبة الزمنية البالغة خمس ثوانٍ التي فُرضت لاحقًا على لوكلير وكلّفت الفريق فرصة الفوز، تساؤلات بشأن طبيعة العلاقة بين السائقين داخل فيراري.

وضمن معرض تقييمه للوضع داخل فيراري، أكد غونتر شتاينر أن الصورة التي يواجهها فريد فاسور لا تمثل في الواقع أزمة.

حيث قال: "في الحقيقة، المشكلة التي تواجهها فيراري هي مشكلة جيدة يتعين عليها التعامل معها".

وأكمل: "بالطبع، يمكن القول أنه لا توجد مشكلة جيدة، لكن عندما تمتلك سائقين جيدين للغاية، يصبح حدوث مثل هذه الأمور أمرًا لا مفر منه إلى حد ما".

وأردف: "لقد مررت بمواقف مشابهة، ولا يمكنك التحكم بالسائقين عندما يتسابقون على الحلبة".

وتابع: "لا أقول أن ما فعله شارل كان صحيحًا بنسبة 100%، لكنه لم يكن خاطئًا بالكامل أيضًا. إنه سائق في الفورمولا 1 ويريد دفع الحدود إلى أقصى حد".

شارل لوكلير، فيراري ولويس هاميلتون، فيراري

الصورة من قبل: Yuri Cortez / AFP via Getty Images

من جهة أخرى، أكد شتاينر أن الوضع ليس سهلاً بالنسبة إلى فريدريك فاسور مدير الفريق، مشيرًا إلى أنه يحاول إيجاد حلّ بالتأكيد.

فقال: "من المؤسف أن الأمور انتهت مجددًا بشكل سيئ بالنسبة إلى الفريق. لكنني لا أتمنى أن أكون مكان فريد، وهو يحاول إيجاد حل لهذه المسألة".

وأكمل: "لأن لديك سائقين جيدين للغاية، ومن الطبيعي أن يرغب كلاهما في الفوز".

واسترسل: "ما حدث لم يكن جيدًا بالتأكيد بالنسبة إلى رصيد النقاط، لكن ماذا يمكنك أن تفعل؟"

واستطرد: "كان لويس يشعر بخيبة أمل، لكنني لا أعتقد أن شارل تراجع هو الآخر. أعتقد أن شارل قال لنفسه: 'لا يمكنني الاكتفاء بالجلوس هنا وانتظار إنهاء السباق في المركز الثاني'".

وأضاف: "ليس من السهل إدارة هذا الوضع، لكن مواجهة هذه المشكلة أفضل بكثير من أن تجد نفسك في موقف يعجز فيه أحد السائقين عن تقديم الأداء المطلوب".

واختتم: "على الأقل، لم يصطدم أحدهما بالآخر، فقد كانا ذكيين بما يكفي لتجنب ذلك. لذا، وكما قلت، هذه ليست مشكلة سيئة، بل مشكلة جيدة".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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