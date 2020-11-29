شتاينر: حادث غروجان كان مروعًا

تعرّض السائق الفرنسي لحادثٍ كبير عند خروجه من المنعطف الرابع حيث اصطدم بقوّة بالحواجز الجانبية ما أدّى إلى تحطّم سيارته وانشطارها نصفين.

وقد تمكّن سائق فريق هاس الخروج من سيارته والهروب من النيران التي اندلعت فيها حيث تمّ نقله إلى المستشفى من أجل إجراء الفحوص اللازمة. وعلى إثر ذلك رُفع العلم الأحمر وتمّ إيقاف السباق لحين إصلاح الحواجز التي تحطمت.

وقد شكر شتاينر الطاقم الطبي الذي ساعد سائقه قائلاً "يخضع غروجان لجميع الفحوص الضرورية التي يحتاج إلى القيام بها بعد اصطدامٍ مثل هذا. إنه بخير ولكني لم يكن لي اتصال مباشر معه، فقط مع الناس الذين كانوا حوله. يبدو بأنه بخير".

وأكمل "أود شكر طواقم الإنقاذ الذين وصلوا بسرعة كبيرة. لقد قاموا بعملٍ رائع. لقد كان حادثًا مروعًا، ما حدث كان مروعًا".