شتاينر: جميع المدراء باستثناء وولف، هورنر وفاسور "ينتظرون التعليمات"
كشف غونتر شتاينر أن قلة قليلة فقط من مدراء الفرق في الفورمولا 1 بوسعهم اتخاذ قرارات مستقلة، بينما يتعين على الآخرين انتظار تعليمات من كبار المسؤولين.
كريستيان هورنر، ريد بُل رايسينغ وغونتر شتاينر
الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات
تحدث شتاينر، المدير السابق لفريق هاس الذي ترك صفوف الفريق نهاية موسم 2023 وبدأ العمل كمعلق في "آر تي أل"، ضمن مقابلة مع صحيفة "تايمز" عن توزيع السلطة بين مدراء الفرق والإدارة التجارية للرياضة.
وأكد شتاينر أن الفورمولا 1، لكونها باتت مشروعاً تجارياً ضخماً، تقيّد العديد من مدراء الفرق عن اتخاذ قرارات مهمة بشكل مستقل.
وأشار شتاينر إلى أن توتو وولف، كريستيان هورنر، وفريدريك فاسور هم أمثلة على المدراءء الذين يمتلكون أكبر تأثير على إدارة الرياضة مقارنةً بغيرهم.
وقال شتاينر: "المنصب الذي كان يسمى سابقاً مديراً أو رئيس فريق، أصبح يعرف الآن بمدير الفريق".
وأضاف: "لكن عدداً قليلاً من الأشخاص، مثل وولف، هورنر، وفاسور، بوسعهم اتخاذ قراراتهم الخاصة. أما البقية، فعليهم انتظار التعليمات من الآخرين قبل أي قرار مهم".
وأوضح كذلك أن العديد من مدراء الفرق في الفورمولا 1 لا يمتلكون السلطة لاتخاذ قرارات تجارية، مما يضر بإدارة الرياضة.
فقال: "في بعض الاجتماعات، قد يتحدث مدراء الفرق عن الإطارات، لكن ليست لديهم أية سلطة في النواحي التجارية".
واختتم بقوله: "حتى وسائل الإعلام باتت تعلم الآن أنهم مجرد وسطاء".
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شتاينر: جميع المدراء باستثناء وولف، هورنر وفاسور "ينتظرون التعليمات"
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