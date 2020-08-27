شتاينر: جميع الخيارات مفتوحة على صعيد تشكيلة سائقينا لموسم 2021

مع التزام الحظيرة الأمريكيّة بالبقاء في الفورمولا واحد لما بعد نهاية العام الجاري، بات بوسعها الآن التركيز على تشكيلة سائقيها للموسم المقبل.

وفي حين أنّ غروجان وماغنوسن عملا معًا بشكلٍ جيّد منذ تشاركهما للمرّة الأولى مطلع موسم 2017، فإنّ شتاينر لم يستبعد اتّباع وجهة مختلفة بالكامل، بما في ذلك الاستعانة بتشكيلة ناشئة بالكامل.

وقال شتاينر قبيل جائزة بلجيكا الكبرى: "نحن ننظر في جميع الخيارات. ننظر في جميع السائقين، ولم نتّخذ قرارًا بعد".

وأضاف: "لست أحاول التهرّب. وقّعنا للتوّ على اتّفاقيّة الكونكورد ولم أتحدّث بعد إلى جين هاس مالك الفريق حول السائقين".

وأردف: "أريد رأيه بشأن السائقين. حالما يُمكنه الحضور في سباق فسنجلس ونتحدّث في ذلك الموضوع. لكن في الوقت الحاضر كلّ شيء مطروحٌ على الطاولة، بدءًا من الإبقاء على سائقينا، أو حتّى الاستعانة بناشئَين جديدين. لذا إن كان أحدهم يريد مقعدًا فعليه التقدّم. كلّ شيء ممكنٌ في الوقت الحاضر".

ويحرص غروجان وماغنوسن على البقاء مع الفريق لموسم 2021، حيث اعترف كلاهما بأنّهما لم ينطلقا بعد في أيّة محادثات حول العام المقبل.